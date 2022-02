EXCLUSIV. Cum a aflat Manuela de la Puterea Dragostei că este însărcinată: ”Nu a venit ușor bebelina mea”. Dezvăluiri emoționante făcute de viitoarea mămică

In articol:

Manuela Oprișiu urmează să devină mămică cât mai curând! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a intrat în legătură video, în emisiunea Corneliei Ionescu, unde a făcut dezvăluiri mai puțin știute, cu ochii în lacrimi. Foarte emoționată, Manuela a vorbit despre momentul frumos în care a aflat că va deveni mămică, menționând faptul că nu mai avea nicio speranță că va rămâne însărcinată.

Citeste si: Manuela Oprișiu, noi detalii despre sarcină! Fosta concurentă de la Puterea dragostei ajunsese la perfuzii: „Așa au fost primele trei luni”

Citeste si: Ce facem în cazul unui atac nuclear. Primele minute sunt vitale- bzi.ro

Manuela Oprișiu [Sursa foto: Instagram]

Manuela Oprișiu, despre momentul în care a aflat că va deveni mămică

Viitoarea mămică susține că a fost un moment foarte special pentru ea, dar și pentru familia ei. Toți și-au dorit ca un copil să le umple casa și inima cu bucurie și iată că așa o să fie. Manuela a măturisit că bebelina ei s-a lăsat așteptată și că nu a venit prea ușor. În momentul în care a zis că nu se mai poate și nu mai avea deloc speranțe, iată că micuța ei și-a făcut apariția.

Citeste si: EXCLUSIV. Manuela de la Puterea Dragostei se pregătește de marea întâlnire cu fetița ei! Cum i-a aranjat camera micuței, ce urmează să vină pe lume

” Este și a fost un moment foarte special pentru mine. De fapt, pentru noi toți. Cu toții ne-am dorit acest bebe, nu știu dacă am mai spus sau nu. Nici nu am ieșit să vorbesc eu foarte multe, am preferat să fiu mai rezervată...nu a venit foarte ușor bebelina mea, s-a lăsat puțin așteptată, am trăit momentul mult mai intens, mai profund. M-am bucurat de zece ori mai tare. La un moment dat, chiar imi pierdusem speranța. Nu credeam că o să rămân însărcinată. Și chiar când am zis că nu se mai poate și că e totul pierdut, a apărut ea.

N-am avut niciun fel de simptom, pur și simplu o mică întârziere, mi-am făcut testul, era luni dimineața, mergeam spre farmacie și mă gândeam la castraveți murați. Când am ajuns acasă și am făcut testul, au fost două liniuțe mari. Am început să plâng, ca orice femeie care își dorește un copil. I-am anunțat pe toți, toată lumea a fost foarte fericită, s-a bucurat toată lumea, pentru că este un copil foarte dorit. A fost cel mai frumos moment din viața mea, în afară de momentul în care o s-o nasc și o să văd. Este o minune”, a povestit Manuela, în emisiunea Corneliei Ionescu.