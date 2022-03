EXCLUSIV! Cum a început povestea de dragoste între Jeni Nicolau și soțul ei? Parcă e ruptă din filme: "Dumnezeu mi l-a pregătit"

In articol:

Jeni Nicolau este o adevărată personalitate a României. Publicul o îndrăgește pentru carisma și naturalețea ei. Jeni Nicolau s-a făcut remarcată prin parodiile pe care le face, care stârnesc amuzament în rândul fanilor ei. Pe lângă cariera de succes, artista are și o poveste de viață impresionantă.

Cum s-au cunoscut Jeni Nicolau și soțul ei?

Jeni Nicolau [Sursa foto: Captură YouTube]

Jeni Nicolau este căsătorită de mulți ani cu soțul ei, iubindu-l extrem de mult în continuare. Invitată în emisiunea WOWzodiac, moderată de Anamaria Ticea și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, artista a dezvăluit cum a început povestea de dragoste dintre ea și partenerul ei de viață și ce înseamnă pentru ea acum.

"Dumnezeu mi l-a pregătit pe soțul meu, pe care l-am cunoscut când l-am chemat să îmi renoveze casa, un inginer, un om deosebit, un profesionist desăvârșit. Mi-a renovat toată casa, i-am dat toți banii, mulți pe vremea aceea și m-a cerut de nevastă. Am regretat că nu m-a cerut când îi dădusem doar jumătate de bani. El oricum îmi zice că i-am recuperat demult. Eu mi-am dorit să mă căsătoresc. Mi-a dorit chestia asta, să am familie, mi-a plăcut să mă trezesc lângă cineva dimineața. E alături de mine atât la drumurile lungi, cât și la cele scurte, este cu mine tot timpul, mă susține din toate punctele de vedere. Ăsta este un mare avantaj de-al meu, de aceea am și înflorit așa, ca o lalea în plină iarnă, pentru că el a fost lângă mine tot timpul, este lângă mine, îmi dă starea aia de bine, de confort, pot să creez mult mai frumos." , a povestit Jeni Nicolau.

Cum și-a început cariera Jeni Nicolau?

Jeni Nicolau [Sursa foto: Captură YouTube]

Provocată să povestească o amintire din cariera ei care a marcat-o, Jeni Nicolau și adus aminte cu drag de debutul său în teatru și ziua în care a decis că asta e ceea ce vrea să facă.

"Aveam 15 ani, neîmpliniți, când, într-o iarnă, în 1982, tatăl meu s-a stins, iar eu a doua zi după ce l-am înmormântat, m-a dus să cumpăr lapte, dimineața la 5. Stând la rând la lapte, am cumpărat un ziar. Și în ziar era un anunț că trupa de teatru Filotalia, în ziua respectivă, susține un cocnurs cu tineri interpreți, viitori tineri actori. M-am dus, am cumpărat laptele, m-am dus acolo, am așteptat 4 ore, mi s-a stricat și laptele, apoi am venit acasă, am luat o ceartă de la mama și o muștruială pe cinste. Din 100 și ceva am luat 4 și din momentul acela nu m-am mai despărțit de această superbă profesie.", a mărturisit Jeni Nicolau, în platoul WOWbiz.