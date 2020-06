Cum arată iubita vloggerului Colo. Imagine cu ea complet dezbăcată

In articol:

Vloggerul Colo, Alexandru Bălan, pe numele lui real, a ajuns în atenția ziarelor de tabloid și numai după ce a ieșit la iveală un filmuleț mai vechi cu el în care spunea că minorele care ies îmbrăcate sumar pe stradă ar trebui să fie violate. Limbajul său a stârnit o întreagă revoltă în mediul online și în prezent este anchetat pentru instigare la viol.

Citeste si: IREAL! A fost amenințată cu violul, pentru că a depus plângere penală împotriva lui Alexandru Bălan

"Eu, daca nu eram in nicio relatie cu nimeni, va spun sincer, cat de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeti-ma pe cuvant!", declara vloggerul la acea vreme, argumentând ulterior că a spus în glumă totul.

Abia apoi s-a declansat la adresa unei copile pe care a vazut-o pe strada, despre care spune ca merita să fie abuzată.

Citeste si: “Ești o curvă!” Replica primită de o adolescentă de 17 ani de la mama ei, după ce a fost violată. O poveste care îți dă fiori pe șira spinări"La modul cu picioare-n gura, s-o scuipi in gura, sa-i zici "cine-i taticul tau?', sa-i dai cu palme, s-o tii cu capul de pereti, sa-i pui piciorul pe fata. Eu am niste fetisuri mai ciudate, stii, gen, adica aleia se vedea ca-i place sarpele. Credeti-ma, astea nu trebuie iertate!", a spus Balan pe live-ul.

Cum arată iubita vloggerului Colo. Avem prima imagine cu ea complet dezbăcată

Într-un video pe care l-a făcut ulterior și în care și-a cerut scuze, Colo a spus că are o iubită de șase ani pe care o respectă foarte mult.

Odată menționată prezența ei în viața vloggerului, inevitabil și iubita lui a devenit un subiect pentru presă.

Citeste si: Mai ceva ca-n filme. Scrisoare de dragoste, găsită pe o plajă din Irlanda: „Pentru tine, draga mea Alexandra”

La un prim ochi aruncat pe contul de socializare al fetei, se pare că nu lipsesc pozele tipic adolescentine. Tânăra își etalează cu mândrie formele în cele mai sexy ținute și în costume de baie, fapt ce vine în contradicție cu spusele iubitului ei. Și asta nu este tot!

Pe adresa de Facebook a site-ului WOWbiz am primit din partea unui internaut o fotografie nud cu prietena vloggerului Colo. În mesaj, internautul a precizat că fata a făcut videochat. Această informație nu este în prezent nici confirmată și nici infirmată, deci rămâne doar la nivelul de zvon.