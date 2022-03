EXCLUSIV! Cum i-a explicat Luminița Anghel fiului ei noțiunea de război? Artista ne-a spus cum s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe refugiați: "În ultima vreme este mai tragic"

In articol:

Luminița Anghel este una dintre artiștii de aur ai României. Oriunde a mers ne-a reprezentat cu succes, fiind considerată una dintre cele mai bune voci din țara noastră. Aceasta a avut bucuria ca, în urmă cu 11 ani, să nască un băiețel minunat, pe nume Filip.

Luminița Anghel, totul despre relația cu copilul ei, în vreme de război

Luminița Anghel și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Deși este doar un cuvânt, semnificația lui este îngrozitoare. Războiul reprezintă violență, vărsare de sânge, iar pentru un copil, aceste lururi sunt foarte greu de digerat. Luminița Anghel a stat de vorbă cu WOWbiz.ro pe această temă și a dezvăluit cum i-a explicat fiului ei, ororile care se petrec acum, în Ucraina.

Citeste si: Lovitură grea pentru Putin! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp. Liderul de la Kremlin este încolțit..- bzi.ro

"Copilul meu a înțeles noțiunea de război din imaginile pe care le-a văzut la televizor. L-am lăsat să vadă câte ceva, nu grozăvii foarte mari, pentru că tot ce a apărut în ultima vreme este mai tragic decât ce a fost la început, când încă nu trăgeau în populație. Știe ce înseamnă războiul. I-am explicat, știe că nu trebuie să se teamă. Copiii la vârsta asta își găsesc protecția și siguranța în brațele mamei sau a tatălui sau a ambilor părinți. El știe că acasă e protejat, că noi putem și facem tot posibilul să îl ținem în siguranță.", a declarat Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Luminița Anghel o face praf pe Laurette! Nu a cruțat-o în ciuda problemelor

Luminița Anghel, implicată în campanii pentru refugiați

Familia Luminiței Anghel nu a stat cu mâinile în sân atunci când a venit vorba de a sări în ajutorul refugiaților. Astfel, școala unde învață fiul ei s-a organizat și au strâns donații pentru cei aflați în nevoie. Artista ne povestește ce a donat familia ei și ce înțelege băiețelul ei din aceste acțiuni.

"Mă bucur nespus că școlile au avut această inițiativă de a face donații și și școala lui este printre cele care au strâns prin toate clasele foarte multe ajutoare pe care le-au trimis către refugiați și asta a înțeles și el că trebuie să facă. Nu am donat bani. S-a tras la sorți și fiecare clasă a dat săpun lichid, o clasă hârtie igienică, o clasă mâncare pentru bebeluși, o clasă pamperși. În felul acesta s-au strâns baxuri și baxuri de apă și de hrană, chestii neperisabile, care să ajungă la ei, în siguranță. S-a simțit și el util și nouă ne-a părut bine că am putut să ajutăm așa și îl ținem cât mai departe de ororile războiului și ne rugăm la Dumnezeu să nu ajungă și pe teritoriul nostru, pentru că atunci nu știu ce am face.", a mărturisit Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.