EXCLUSIV! Cum s-a purtat Andreea Marin cu Mihai Morar la începutul carierei ca prezentator TV: „Imaginea din jurul ei n-are nicio legătură cu omul!”

In articol:

Mihai Morar a activat mai bine de 10 ani ca prezentator TV, dar, în toții anii de platou, nici un om de media nu l-a impresionat la fel de mult ca Andreea Marin.

Cu ocazia lansării volumului „Nu există nu se poate!”, Morar a rămas la fel de impresionat de „Zâna suprizelor” la fel ca prima oară când a întâlnit-o.

Mihai Morar: „Chiar dacă eram la început, m-a respectat ca pe orice alt om de presă.”

Mihai Morar a răspuns cu plăcere invitației Andreei Marin, după ce, luna trecută, prezentatoarea a fost la rândul ei invitată în podcastul lui Morar. Uimit de liniștea care a cuprins audiența în momentul în care „Zâna suprizelor” a prezentat poveștile personajelor care apar în noua ei carte, Morar a crezut că a nimerit la o slujbă.

Moderatorul cunoaște foarte bine stilul profi al Andreei Marin de a-și organiza aparițiile și, mai presus de toate, apreciază felul în care tratează colegii de breaslă.

Citeste si: Decizia care ar putea schimba totul. Discutia secreta ce ar putea ingenunchea Rusia- bzi.ro

„Am intrat exact când era acel clip și am crezut că am nimerit la biserică. Toată lumea era ca la biserică, pioasă, liniștită. Când vii la un eveniment, nu te aștepți să intri în casa omului. Este prima dată când am venit aici, la Andreea. E adevărat că nu este casa în care locuiește, dar e făcută cu tot dragul și cu toată inima ei. Pare că este sentimentul acela de <<coziness>> Ne-a lăsat să intrăm în casă fără să ne descălțăm! Am cunoscut-o ca persoană exact cum este ca om de televiziune. Când făceam televiziune, am avut-o invitată și ce mi-a plăcut la ea, și spun asta public, mi se pare cel mai profesionist om din media pe care l-am cunoscut în 20 de ani. Ca punctualitate, organizare, modul în care își pregătește toate aparițiile...faptul că nu imaginea care se creează în jurul ei n-are nicio legătură cu omul! Dacă vrea să pună capul liniștită pe pernă la finalul zilei, trebuie să și muncească în timpul zilei! Nu poți să trăiești din imagine, nu poți să trăiești închipuiri, iar Andreea este un om super mișto! Așa am cunoscut-o, când a venit la mine, la emisiune, și chiar dacă eu eram foarte tânăr atunci, eram la început, m-a respectat ca pe orice alt om de presă. Asta îmi place, că se uită la oameni în mod egal!”, a mărturisit Mihai Morar, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: EXCLUSIV! Andreea Marin, confesiuni sincere pentru WOWbiz.ro la lansarea cărții "Nu există nu se poate". Cum a ajuns femeia puternică și încrezătoare de astăzi: „Am înțeles, în timp, că nu trebuie să fiu perfectă”

Mihai Morar: „Andreea mi-a zis că s-a vândut de foarte multe ori sub prețul ei.”

Ca orice profesionist de top, Andreea Marin evoluează constant, lucru subliniat și de Mihai Morar. Dincolo de relația profesională, Morar simte că legătura dintre el și „Zâna surprizelor” a devenit mai puternică de la prima emisiune în care a avut-o ca invitată.

„Acum o simt mult mai apropiată decât atunci! Toți am trecut prin multe...numai pandemia și războiul cât ne-au schimbat pe toți! Andreea a rămas la fel de energică și la fel de orientată către ținta ei. Știe de ce face acest eveniment aici, de ce îl face, pentru cine îl face...totul are un scop!”, a declarat Mihai Morar, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Prețul succesului nu este unul ușor de plătit, spune Mihai Morar, mai ales atunci când „Nu există nu se poate!” devine un motto. În timpul discuției deschise din podcastul său, Morar a aflat la ce a trebuit să renunțe Andreea Marin în drumul către succes.

„Am întrebat-o care este prețul ei corect, dacă s-a subevaluat, dacă s-a supraevaluat, și mi-a zis că, de foarte, foarte multe ori s-a vândut sub prețul ei. A spus că la „Suprize, surprize” a câștigat mult mai puțini bani față de imaginea pe care o avea ca cea mai mare prezentatoare de televiziune din România. Ăsta poate fi prețul lui „Nu există nu se poate!”, uneori să fii sub prețul tău, dar să știi că, la un moment dat, lumea te va aprecia și te va plăti corect”, a spus Mihai Morar.