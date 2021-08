EXCLUSIV Cum s-au cunoscut Deea de la Survivor și proaspătul ei soț, Adrian? Cei doi au dezvăluit cum a avut loc cererea în căsătorie

In articol:

Andreea Moșneanu, fosta concurentă de la Survivor, a venit în platoul Wowbiz.ro

împreună cu soțul ei, Adrian. Cei doi au povestit cum au ajuns să facă pasul cel mare, dar și cum s-au cunoscut, de fapt, înainte ca războinica să plece în Dominicană.

Deea și Adrian, despre cum au ajuns să se îndrăgostească unul de celălalt

Andreea și soțul ei au o poveste impresionantă, căci s-au cunoscut dintr-o întâmplare, în timp ce tânăra își căuta o motocicletă pe un site de anunțuri.

După ce s-au întâlnit, Adrian a fost fermecat de soția lui și a încercat să o cucerească pe toate căile, reușind, într-un final, să îi câștige atenția:

" ANDREEA:- Eu l-am cunoscut pe un site de vânzare-cumpărare. Am vrut să-mi cumpăr o motocicletă și nu găseam nimic pe gustul meu. Am stat într-o seară până la 2:00 noaptea. Am căutat până la pagina 46, o să țin minte toată viața, pagina 46, ultimul anunț. Și am zis: 'Mamă, cât e ceasul..nu îl sun acum, îl sun mâine. L-am sunat a doua zi și nu era în București, a spus că ne vedem în weekend. Prima întâlnire a fost așa... Eu mă uitam dacă e ok motorul, dacă nu e lovit, el cu glume încerca să îmi atragă atenția. A rămas să ne auzim la telefon.

ADRIAN:- Tot trimiteam filmulețe, poze (n.r. cu motocicleta), am văzut, către mine nu avea o atenție și am zis măcar să scot motorul în față, să îi atrag atenția. I-am spus să ieșim să ne mai plimbăm, să vadă cum merge, aveam și un motiv să mă strângă în brațe, că se urca în spatele meu. M-am simțit atras mai mult de felul ei de a fi, nu neapărat de aspectul fizic, de asta am ieșit de mai multe ori, înainte să avem o relație.", au declarat proaspeții însurăței, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Deea de la Survivor și soțul ei, Adrian[Sursa foto: Instagram]

Adrian nu a fost în totalitate de acord cu plecarea Deei la Survivor

Chiar dacă erau de ceva vreme împreună atunci când Deea a fost anunțată că a fost acceptată să facă parte din proiectul Survivor, partenerul ei nu a fost în totalitate de acord cu plecarea acesteia și a recunoscut că i-a fost foarte greu fără ea acasă.

Mai mult, Adrian i-a dus atât de tare dorul iubitei sale, încât i-a scris un întreg jurnal, pe care i l-a dat la întoarcerea din Republica Dominicană: "Noi vorbeam ca orice cuplu, când locuiți în aceeași casă, atât față în față zilnic, dar și prin mesaje. A fost destul de greu, dar nu m-am oprit din scris. Am ținut un jurnal și i-am scris în fiecare zi cam tot ce îmi venea să îi spun, ce simțeam atunci când mă gândeam la ea. Am și plâns, am și râs cu ea (n.r. din fața televizorului). Nu pot să zic că am fost în totalitate de acord cu plecarea ei. Avem și noi o parte egoistă, fiecare din noi, și na, a fost greu să renunț la mine ca să plece ea. Dacă aș fi fost eu acolo, probabil eram și acum în episodul 2, prins în plasele alea de la început. Eu sunt genul de om care dacă nu are un motiv să se grăbească, nu aleargă.", a mărturisit soțul Deei.

Inelul cu care Adrian a cerut-o în căsătorie pe Deea[Sursa foto: Instagram]

Cum a avut loc cererea în căsătorie?

Fosta concurentă de la Survivor a declarat că i-a fost puțin teamă să plece de acasă și să îl lase singur pe Adrian, pentru ca relația lor să nu aibă de suferit. Cu toate acestea, se pare că distanța i-a apropiat extrem de mult, căci l-a făcut pe bărbat să se gândească la planuri serioase de viitor și să îi ceară mâna iubitei lui, chiar în seara în care a venit din Dominicană.

Deși inițial s-a gândit să îi pună marea întrebare Deei la aeroport, soțul ei a optat pentru o cerere în căsătorie romantică, într-un cadru intim, în propria lor locuință: "Nu mă așteptam, eu eram ajunsă acasă, să despachetez, nici nu știam ce să fac prima dată după atâtea ore de zbor. El a venit așa, s-a uitat în ochii mei, m-a luat de mână și s-a pus într-un genunchi și mi-a zis: 'Vrei să fii soția mea?' și eu eram: 'Ești sigur că vrei să faci asta?'", a povestit Andreea, pentru Wowbiz.ro.