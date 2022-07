EXCLUSIV| Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu fiul viitorului ei soț? George are un băiețel dintr-o relație anterioară: "A înțeles că eu sunt mama lui!"

In articol:

Adriana Bahmuțeanu radiază de fericire. Vedeta s-a logodit recent cu George, un bărbat pe care l-a cunoscut în urmă cu trei luni, iar acum este mai pregătită ca niciodată să își întemeieze o familie.

Într-un interviu recent, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, bruneta a dezvăluit când va avea loc nunta, dar și ce relație are cu fiul viitorului ei soț.

Adriana Bahmuțeanu se pregătește să îmbrace din nou rochia de mireasă: "O să organizăm petrecerea de nuntă așa cum ne dorim!"

La scurt timp după ce și-au oficializat relația și au primit binecuvântarea preotului, Adriana Bahmuțeanu și iubitul ei au anunțat că au planuri serioase. Cei doi au anunțat că vor să își întemeieze o familie în adevăratul sens al cuvântului, așa că vor face și nunta, în viitorul apropiat: "A venit exact ce-mi doream să vină în viața mea! Îmi doream foarte mult o familie, mulți copii, să fim fericiți, să duc o viață normală de cuplu și de familie. Și uite că asta a venit. Cred că m-am rugat prea mult la Dumnezeu, pentru că tot ce mi-a dat este foarte frumos. Noi am vrut, de fapt, să mergem să luăm o binecuvântare de la preot, ca să avem o relație binecuvântată de Dumnezeu. Am zis că e primul pas ca să ne oficializăm relația, pentru că avem amândoi o vârstă, suntem oameni maturi și n-am vrut să ne ascundem.

Tocmai pentru că vrem ca toată lumea să știe că ne-am asumat relația asta, vrem să ne continuăm viața împreună. În liniște o să ne organizăm petrecerea de nuntă așa cum ne dorim, cu mulți invitați, cu toți prietenii noștri, și prieteni din Statele Unite, și de la Arad, de unde este soțul meu. Dar asta va dura mai mult ca timp, pentru că vrem să o facem ca la carte. Contează mai mult cum te înțelegi, cum îți stabilești prioritățile, ceea ce îți dorești.

Adriana Bahmuțeanu și viitorul ei soț [Sursa foto: Captură video]

Noi, amândoi, am avut o viață, ca să zic așa, presărată cu evenimente și ceea ce ne lipsea era, într-adevăr, familia. Eu mi-am dorit foarte mult o familie. Am suferit enorm în ultimii ani pentru că nu am avut familia pe care mi-aș fi dorit-o. Am suferit pentru că și copiii mei au fost afectați de tot ceea ce s-a întâmplat, că n-am putut să le ofer un model de familie. Și uite că acum îl am!", a declarat Adriana Bahmuțeanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Imagine de la logodna Adrianei Bahmuțeanu și a iubitului ei [Sursa foto: Captură video]

Cum se înțeleg Adriana Bahmuțeanu și fiul viitorului ei soț?

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că și logodnicul ei are un băiețel dintr-o relație anterioară, alături de care locuiește în California. Vedeta a povestit că deja a făcut cunoștință cu acesta și chiar se înțeleg foarte bine. Mai mult, băiatul o consideră parte din familie: "George are și el un copil. Copilul deja a înțeles că eu sunt mama lui. Ne înțelegem foarte bine și e minunat.", a mai spus Adriana Bahmuțeanu, pentru WOWbiz.ro.