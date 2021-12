EXCLUSIV! Cum trebuie să fie viitoarea soție a lui Jador?! Faimosul cântăreț a spus adevărul despre femeia visurilor lui:"Îți dai seama ca eu aș vrea sa fie perfectă!"

In articol:

Jador este unul dintre cei mai râvniți burlaci din lumea mondenă. Artistul are numeroase atuuri, care le fac pe femei să cedeze în fața acestuia.

Șarmul încântător, simțul umorul și privirea pătrunzătoare sunt doar câteva dintre calitățile artistului care le fac pe femei să înnebunească.

De fiecare dată când apare pe micul ecran, pe scenă sau oriunde, Jador reușește să atragă toate privirile și să stârnească fantezii.

De-a lungul carierei sale, Jador a fost cuplat cu foarte multe femei mai mult sau mai puțin cunoscute. Însă, artistul nu și-a asumat niciodată titulatura de "bărbat luat".

În cadrul unui interviu pentru WOWbiz.ro, Jador a spus o dată pentru totdeauna, cum ar trebui să fie femeia pentru care ar fi în stare să meargă în fața ofițerului stării civile și să spună marele DA.

Jador, totul despre femeia visurilor lui:"Aș vrea..."

Întrebat de echipa WOWbiz.ro despre ce-și dorește de la o posibilă femeie, Jador a fost foarte sincer și nu a ezitat să răspundă la această întrebare.

Deși pare că ar avea standarde înalte, Jador este o persoană care nu cere foarte mult de la o persoană de gen feminin.

Măsurile 90-60-90, un chip ca de păpușă sau celebritatea nu sunt o prioritate pentru Jador, iar acesta are câteva dorințe, dar esențiale, spune el.

Celebrul cântăreț își dorește ca femeia lui să fie o femeie fidelă, care să aibe ochi doar pentru el și să îl aștepte mereu acasă. De asemenea, talentul în ceea ce privește arta culinară este încă o calitate, pe care Jador și-o dorește de la soția lui.

"Sa fie cuminte, îți dai seama ca eu as vrea sa fie perfecta, dar nu exista. (...) As vrea sa facă mâncare sa ma aștepte acasă", ne-a recunoscut Jador.

Ce nu ar putea sa ierte niciodată Jador femeii iubite?"Mă simt de parca aș fi trădat pe la spate!"

În cadrul interviului, Jador a afirmat că nicio femeie din viața lui nu și-a permis să-l înșele. Cu toate acestea, artistul nu ar putea să treacă niciodată peste minciună, iar dacă persoana iubită ar face acest lucru s-ar simți trădat pe la spate, mărturisește el.

"De înșelat, nu am fost niciodată, deci exclud oricum varianta asta, ca se știe oricum știe toată lumea.(...) Înșelatul oricum e nașpa.(...) Nu-mi place sa ma minta femeia mea, ma simt de parca as fi trădat pe la spate", ne-a mai mărturisit el.

Jador:"Momentan vreau sa stau singur!"

Deși și-ar dori să aibă o femeie alături de el, Jador este încă prins în trecutul cu fosta sa iubită, Georgiana. Artistul mărturisește că încă o așteaptă să se întoarcă și că este sigur că relația lor nu s-a consumat.

Când vine vorba despre fosta sa iubită, Georgiana, Jador are cele mai frumoase cuvinte la adresa ei și o descrie ca pe o femeie serioasă, cuminte, fără intenții materiale sau alte lucruri de acest fel.

Din acest motiv, artistul preferă o să aibe o perioadă de linișite, în care să se concentreze mai mult pe partea profesională și să vadă care este adevărul.

"Momentan vreau sa stau singur, vreau sa văd care e treaba, pentru că nu o să se termine așa ușor între mine și fata aia.(....) Oarecum o aștept, o aștept să-și revină poți, pentru ca a luat-o cam razna(...) Este singura femeie pe care am întâlnit-o serioasă.(...) Nu-i trebuie alte lucruri, nu-i trebuie alte relații.(...) Eu am fost cu ea despărțit poate și jumătate de an, chiar și un an și nu s-a dus nicăieri.(...) Adică înțelege niște lucruri.(...) Oricât aș vrea să mă ascund, îmi doresc o femeie cuminte.(...) Cred ca fiecare dintre noi ne dorim o femeie cuminte", ne-a mai recunoscut artistul, în cadrul interviului.

Cu toate acestea, Jador speră că la un moment dat va întâlni femeia potrivită care îl va face să îmbrace costumul de mire și lângă care își va petrece restul vieții.

Artistul își doreste să-și întemieze o familie și să aibe o viață normală, lipsită de speculații și zvonuri care-i perturbă liniștea.

"Mi-e frica de multe lucruri, mi-e frica că ajung și eu ca vedetele astea sa nu ma m-ai însor.(...) Eu vreau sa mă însor, vreau să trăiesc o viață normala", a afirmat Jador.

