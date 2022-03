EXCLUSIV. Daiana Marcu câștigă mii de dolari din OnlyFans! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei ne-a spus ce reacție au avut părinții ei când au văzut: ”Nu prea le-a convenit”

In articol:

Daiana Marcu a făcut dezvăluiri inedite pentru WOWbiz.ro despre ultimele noutăți din viața ei! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei este cunoscută pe OnlyFans, o platformă nouă acum în România, pe care tinerele postează imagini tot mai sexy și fac bani frumoși. Este o aplicație diferită de videochat, de unde tot mai multe persoane câștigă sume mari, doar postând poze sau videoclipuri, în diferite ipostaze sexy.

Daiana Marcu [Sursa foto: Instagram]

Daiana Marcu câștigă bani frumoși din OnlyFans

Daiana și-a făcut cont de OnlyFans de cinci luni și postează tot ce își dorește. Aceasta publică fotografii mai sexy și câștigă și mii de dolari pe lună. ”Am succes, nu știu de unde am prins asta. Sinceră să fiu, mă gândeam acum doi ani, când am fost în Spania, înainte să merg la Puterea Dragostei. Deja auzisem acolo de OnlyFans, dar mă gândeam că nu am curaj..aveam două prietene acolo, care ziceau că fac foarte mulți bani din asta, dar contează foarte mult să fii cunoscut. Sau să fii viral pe ceva, că altfel nu faci nimic. După multe discuții cu iubitul meu, pentru că nu a vrut să accepte așa ceva...eu am zis să încerc și cu asta, eu făceam oricum bani din colaborări, de pe la TV, am zis să încerc și eu să văd. La urma urmei, ne-am hotărât împreună și am contactat pe cineva, care este în domeniul ăsta. Am plătit și am făcut contul și după am mers la o ședință foto. După o ședință foto, am postat pozele acolo și am început să postez și pe Instagram că am început să fac OnlyFans. Bineînțeles, toată lumea era curioasă. La noi este o platformă nouă. Chiar îmi merge”, a spus bruneta, pentru WOWbiz.ro

Citeste si: “Putin a pierdut războiul!”. Vestea pe care o aștepta toată lumea!- bzi.ro

Citeste si: Primele imagini cu apartamentul lui Bogdan Mocanu! I-a dus pe părinții lui să-l vadă pentru prima dată. Ce reacție au avut: ”Sunt emoționat”

Daiana Marcu ne-a recunoscut că a câștigat mulți bani din această aplicație, însă susține că nu este deloc ușor, așa cum crede multă lume.

a declarat Daiana Marcu, pentru WOWbiz.ro

Citeste si: EXCLUSIV! Gest șocant făcut de Philip, după ce a aflat că Berna e din nou singură! Blondina a reacționat imediat! "Îmi e dor de tine"

De altfel, fosta concurentă de la Puterea Dragostei ne-a dezvăluit că părinții ei nu prea au fost de acord la început, însă s-au adaptat cu timpul. ” Părinții mei când au văzut nu prea le-a convenit. Uneori mai postez sexy și mama mereu îmi zice să nu mai postez pe Facebook, că uite ce zice lumea, ce comentarii urâte îți lasă. Primesc foarte multe mesaje pe Instagram, pentru că lumea nu înțelege”, ne-a mai spus Daiana Marcu.

Daiana Marcu [Sursa foto: Instagram]