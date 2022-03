EXCLUSIV. Daiana Marcu, dezvăluiri sincere din viața amoroasă: ”Îmi doresc un copil”. Anunța în urmă cu ceva timp că vrea să se mărite, dar iată ce spune acum: ”Au fost multe certuri”

In articol:

Daiana Marcu a vorbit pentru WOWbiz.ro despre noutățile din viața ei personală, relația amoroasă în care este implicată și despre planurile de viitor alături de persoana iubită. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei ne-a dezvăluit că are o relație de aproape un an, că este foarte bine din punct de vedere sentimental.

În urmă cu ceva timp, bruneta anunța în emisiunea Corneliei Ionescu faptul că are de gând să-și pună pirostriile.

Citeste si: EXCLUSIV. Daiana Marcu câștigă mii de dolari din OnlyFans! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei ne-a spus ce reacție au avut părinții ei când au văzut: ”Nu prea le-a convenit”

Ei bine, timpul a trecut, certurile cu partenerul ei de viață au apărut, așa că Daiana s-a gândit mai bine și a decis să lase lucrurile în seama timpului. Aceasta vrea să se mărite, însă consideră acum că nu trebuie nimeni să forțeze lucrurile, ci doar să le lase să se întâmple la vremea potrivită.

Citeste si: Vladimir Putin a luat decizia. Se va întâmpla peste 3 zile. E din ce în ce mai rău..- bzi.ro

Daiana Marcu [Sursa foto: Instagram]

Daiana Marcu își dorește să devină mamă

Bruneta ne-a povestit și că are de gând să devină mamă, însă acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Daiana Marcu susține că vrea să mai aștepte un an sau doi, până când ea și iubitul ei vor avea ceva stabil împreună. Vedeta nu vrea să se grăbească, deși ne-a mărturisit că se vede în rolul de mamă.

Citeste si: Momente grele pentru Daiana de la Puterea dragostei! Casa Brunetei a ars chiar în noaptea de Revelion! De la ce a pornit incendiul?

” Există cineva în viața mea. Acum un an de zile am făcut eu un anunț că voiam să mă mărit, după au fost foarte multe certuri. După ne-am împăcat, există cineva în viața mea personală, de aproape un an. Sinceră să fiu, avem planuri de viitor, dar până la urmă nu știi...am ajuns la concluzia că nu trebuie să forțăm lucrurile, eu așa sunt. Îmi doresc și eu un copil, bineînțeles, chiar vorbeam cu el, dar peste un an, doi, așa. Să avem ceva stabil, să fim noi mai ok”, a declarat Daiana Marcu, pentru WOWbiz.ro