EXCLUSIV. Daniela de la Puterea Dragostei, replică dură pentru Iasmina Halas: ”Mihai este un bărbat frumos”. Dezvăluirile făcute de fosta concurentă după presupusul sărut

Daniela Eremia a fost prezentă în emisiunea ”Online story” prezentată de Cornelia Ionescu, unde a făcut dezvăluiri senzațioanale despre relația dintre ea și Mihai Florea. Daniela a clarificat lucrurile, din punctul ei de vedere, după ce Iasmina Halas a spus că blondina și Mihai Florea s-au sărutat, atunci când se întorceau din Istanbul.

Așa ar fi luat sfârșit și relația Iasminei cu Mihai, după spusele acesteia într-o emisiunea anterioară.

"Mi s-ar fi părut normal să vin cu Mihai să lămurim situația, doar că el este destul de afectat pentru faptul că nu a câștigat și pe lângă toate acestea, relația noastră s-a încheiat în momentul în care am plecat din Turcia, am încheiat orice legătură, tocmai de aceea nu ne-au văzut susținătorii împreună. Eu nu am vrut să spun nimic pentru a nu influența voturile. Tocmai de aceea am ținut ascuns faptul că în avion, la întoarcere, Mihai s-a sărutat cu Daniela, de față cu ceilalți concurenți. Ea mi-a spus ceva, dar nu am luat-o în serios, până să îmi spună și restul concurenților.", a declarat Iasmina, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Daniela Eremia [Sursa foto: Captură YouTube]

Daniela Eremia, despre presupusul sărut dintre ea și Mihai Florea

Daniela a dezvăluit tot ce s-a întâmplat pe aeroport între ea și Mihai, la întoarcerea în România. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D spune că vorbele Iasminei nu sunt adevărate, pentru că între ea și Mihai nu a existat niciun sărut.

Totul ar fi pornit de la o simplă glumă, spune Daniela.

” Eu îl tot tachinam, pentru că nu credeam în relația lui, nu a crezut nimeni vreodată. Eu îi tot spuneam: mai lasă-mă cu relația ta falsă. El îmi zicea: hai că ajungem noi în România, vezi tu băiate. Am continuat: eh, bătaie, mă pupi. M-a luat de gât și mi-a zis: Da, uite te pup. Asta a fost tot. Duțu i-a spus Iasminei și cam atât. Doar Duțu ne vedea. În fața noastră erau mai mulți, nu a văzut nimeni acest sărut minunat. După că am râs noi în timpul zborului, am râs. Am râs cu toții, am glumit cu toții. Nu a existat niciun sărut. A fost doar un cuvânt și o apropiere. Atât. Dar a fost o glumă între noi, nu a fost altceva. Nu se pune problema. Suntem prieteni, ne înțelegem bine.

Nu îl plac pe Mihai, este un bărbat frumos. Nu este un bărbat la care mă gândesc ca la un posibil iubit, pentru că ne-am înțeles bine ca prieteni. Atunci de ce să stricăm prietenia când noi suntem atât de diferiți? Eu vreau o relație serioasă, o relație bazată pe respect, pe fidelitate, Mihai nu pare genul ăla de băiat. Din ce am vorbit eu cu el și cu persoanele care-l cunosc, nu prea e genul ăla de bărbat fidel. Bine, am înțeles că dacă se îndrăgostește e fidel. Dar nu este el într-o relație a vieții lui în care să se gândească la o relație serioasă”, a spus Daniela Eremia, în platoul WOWbiz.