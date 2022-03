EXCLUSIV. Daniela Eremia a vorbit pentru prima dată despre zvonurile legate de Radu de la Puterea Dragostei! Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei doi: ”Se spunea că mie îmi place de el”

In articol:

Daniela Eremia a fost prezentă în emisiunea moderată de Cornelia Ionescu, ”Online Story”, unde a făcut dezvăluiri senzaționale despre cei doi câștigători ai sezonului trecut Puterea Dragostei. S-a spus ceva vreme că Daniela ar fi fost îndrăgostită de Radu, iubitul Adelinei.

Total neadevărat, a susținut blondina, în platoul WOWbiz. Totodată, Daniela a spus ce s-a întmplat exact în casa Puterea Dragostei din Istanbul, acolo unde au petrecut o bună perioadă.

Daniela Eremia, adevărul despre relația cu Radu de la Puterea Dragostei

Daniela Eremia a vorbit deschis despre ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Radu, câștigătorul sezonului 4 Puterea Dragostei. Blondina susține că cei doi s-au tachinat, atunci când a intrat ea în competiție, însă totul erau doar glume, ca între prieteni. De altfel, aceasta susține că ea și Adelina sunt prietene.

”Eu am prietene, dar și mulți prieteni băieți cu care glumesc...eu când am ajuns în casă, am avut niște jocuri cu pernele, m-a luat de gât, eu la fel. Erau glume. Daca era ceva de ascuns, probabil mă căuta și-n afară, îl căutam și eu, îi dădeam vreun mesaj. Nu am vreun mesaj cu Radu, eu cu Adelina am. Nu s-a întâmplat să vorbim. De atunci a început să se spună că mie îmi plăcea de Radu..păi și dacă-ți place de persoana aia, cum poți să fii prietenă cu iubita lui..adică eu nu sunt genul. Mie dacă-mi place de un băiat, nici după 10 ani nu pot să fiu prietenă cu iubita lui. Nu pot. Sunt prea mândră, nu mă lasă inima. Nu se pune problema de așa ceva.

Cu Radu am avut și certuri de senzație în emisiune. Nu-i convenea apropierea dintre mine și Adelina, doar pentru faptul că eu o făceam să râdă atunci când el era nervos. Și în momentul în care ești nervos și o vezi pe iubita ta că-ți râde în față, normal că-ți vine să spargi, să urli..eu o făceam să râdă fără să vreau. Mie mi se părea amuzant că ea era foarte calmă și lui îi venea să urle pe acolo și mă bufnea râsul”, a povestit Daniela, în emisiunea prezentată de Cornelia Ionescu.