EXCLUSIV! Daniela Iliescu, prima reacție după ce a aflat că va avea un băiat: „Eram șocată...”

In articol:

Daniela Iliescu este în culmea fericirii, după ce a aflat că va aduce pe lume un băiat. Vestea a ajuns până în Republica Dominicană, la iubitul ei. Culiță Sterp participă în aceste momente în competiția Survivor România 2021. Viitoarea mămică a vorbit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro,

unde a făcut noi dezvăluiri despre ultimele schimbări din viața ei și nu numai. Dacă nu ar fi fost însărcinată, frumoasa șatenă a mărturisit că și-ar fi dorit să participe și ea la Survivor România.

„Dacă nu eram însărcinată, poate aș fi aplicat și eu pentru că mi-ar fi plăcut foarte mult, chiar mi-ar fi plăcut o experiență de genul acesta. Eu am făcut și handbal și mi s-ar fi potrivit. Dar acum, fiind cu sarcina, cred că o să fiu mult mai activă după ce nasc. (…) Eu fiind cu experiența mea cu handbalul, aseară mi se părea că nimeni nu dădea bine”, a declarat Daniela Iliescu.

Scandalurile din ultima vreme din tabăra Faimoșilor nu mai sunt un secret pentru nimeni, căci vedetele emisiunii Survivor România par să formeze acum două grupuri diferite. Culiță Sterp este unul dintre cei care încearcă tot timpul să mențină liniștea în tabără și să împace toată lumea, fapt observa și de iubita lui de acasă.

Daniela Iliescu, noi declarații despre sarcină [Sursa foto: Captura Video]

„Am observat că el încearcă să împace pe toată lumea și din încercarea asta a lui de a fi prea sincer și de a spune lucrurilor pe nume de multe ori poate că este interpretat greșit. Sau faptul că ține mereu cu dreptatea nu este văzut tocmai bine. Ce vedem noi de acasă și ce mai circulă și pe social media este interpretabil. Eu l-am sfătuit și când a plecat să se concentreze pe el, pentru că orice prietenie ar lega, la sfârșit toată lumea va fi pe cont prorpiu, nu vor mai conta prieteniile. Și i-am spus o chestie, oricum vorbești cu oamenii și oricât de mult îi ajuți și încerci să fii alături de ei, să aibă grijă cum gestionează fiecare situație pentru că, la un moment dat, când vor juca unul împotriva celuilalt, sigur la prima ceartă se va scoate totul la suprafață. Fie că are el intenții bune, dacă va ajunge să se confrunte cu ei unu la unu, asta se va întâmpla”, a povestit viitoarea mămică.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Ce i-a spus Daniela lui Culiță Sterp, înainte să plece la Survior România

Daniela Iliescu a mărturisit că a fost cu adevărat surprinsă atunci când a aflat că va avea un băiețel și s-a gândit mult cum să dea vestea întregii țări.

„El din toate emoțiile alea nu și-a mai adus aminte, dar înainte să plece l-am întrebat cum ar fi dacă m-as duce la ecograf și mi-ar spune că avem băiat și îi spuneam că e o veste pe care ar trebui să i-o dau în fața întregii țări. Atât de mult m-am gândit la asta și avem în jur atâtea persoane care să afle altceva la control, cred că m-am gândit și până la urmă s-a întâmplat și la mine”, a povestit Daniela Iliescu.

Daniela Iliescu și Culiță Sterp vor deveni părinți pentru prima dată [Sursa foto: Instagram]

Iubita Faimosului de la Survivor România 2021 a vorbit, pentru WOWbiz.ro, despre momentul în care iubitul ei a aflat că va avea un băiat. În timp ce a văzut momentul la televizor, Daniela Iliescu a început să țipe de fericire.

Citeste si: Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, se ține de glume! Ce i-a spus cumnatului Iancu Sterp VIDEO

„Eram șocată pentru că te obișnuiești cu gândul că va avea un anumit gen, nu contează că e fată sau băiat. Am fost foarte surprinsă, râdeam, apoi îl întrebam pe medic dacă e sigur. Am fost surprinsă și mâ gândeam și la Culiță. Îi spuneam medicului că iubitul meu e la Survivor și era și el suprins că va trebui să îi dau veste în felul ăsta. M-am gândit cum să fac să fie cât mai frumos și după ce am reușit să trimit poza persoanei care se ocupă de comunicarea dintre noi mă întrebam dacă se va bucura. Nu știam cum o să o ia nici el, dar am încercat să îi fac o surpriză frumoasă și m-am bucurat foarte mult. Nu știam cum o să fie momentul și mi-am dat seama înainte de publicitate că îi vor arăta poza cu mine. Eu înainte să îi văd lui reacția am avut eu o reacție foarte wow. Eram și cu sora lui Ileana și am urlat de ne dureau burțile după”, a adăugat viitoarea mămică.