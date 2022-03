EXCLUSIV! Dasha și sora ei au fugit unde au văzut cu ochii doar să scape de dezastrul din Harkov: „Peste tot sunt ruine!”

In articol:

Am întâlnit-o pe Dasha, o ucraineancă de 15 ani, în adăpostul pentru refugiații Ucraineni din Gara de Nord, unde ea și sora ei își făceau planul după ce au răsuflat ușurate că au putut ajunge în România.

Dasha: „Ne-a luat o săptămână să ajungem din Harkov.”

Cu un zâmbet amar pe chip, Dasha ne-a povestit că ceea ce ea și sora ei au lăsat în urmă nu mai este, la două săptămâni de la începutul invaziei, casa pe care și-o amintește din copilărie. Armata rusă a călcat Harkovul în picioare și duce un război feroce, din cauza căruia n-a mai rămas cărămidă pe cărămidă în orașele căzute.

„Mare parte din oraș a fost bombardată, deci cam peste tot sunt ruine. Am o soră mai mare, care are și un copil. Am venit amândouă cu trenul în București. Ne-a luat o săpămână să ajungem din Harkov până aici. A trebuit să ne tot oprim pentru cel mic, pentru că îi este greu să meargă foarte mult timp. Am tot schimbat mijloacele de transport. Ba în autobuz, ba în tren. Am apucat să ne și odihnim pe drum”, le-a spus Dasha jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Dasha: „Tot ce aveam a rămas în Harkov!”

Am simțit regeretul din vocea Dashei în momentul în care am vorbit despre amintirile frumoase din Harkov. Războiul a șters peste noapte atâtea locuri dragi pentru Dasha și familia ei și, după ce a fost forțată să plece doar cu hainele de pe ea și cu câteva lucruri pentru băiețelul surorii ei, nu știe ce va face mai departe.

„Nu am alți prieteni în afara Odesei, deci nu știu ce s-a mai întâmplat în celelalte orașe. Era foarte frumos în Harkov! Mi-e dor de tot ce era acolo, pentru că tot ce aveam a rămas în Harkov! Eu și sora mea nu vrem să rămânem în România, dar nici nu știm încotro s-o apucăm mai departe. Am vrut doar să trecem granița”, a adăugat Dasha.