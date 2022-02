EXCLUSIV! David Andrei și iubita lui, în premieră, în platoul WOWbiz! Cum s-au implicat Mona și Seba în relația lor? "Sunt foarte geloasă"

In articol:

David Andrei este cunoscut drept un fost concurent al unui show matrimonial. Mai târziu, a mai participat la unul, iar de atunci fetele roiesc în jurul lui.

Cum a început totul între David și Carina

Însă, singura pentru care are ochi este Carina, noua lui iubită, cea cu care are o relație de câteva luni. Cei doi sunt fericiți și au venit să își spună povestea, în platoul WOWbiz.

David a fost mult timp singur, în căutarea iubirii, până a întâlnit-o pe Carina, care a devenit iubita lui. Acum cei doi formează un cuplu și se bucură de momentele petrecute unul în compania celuilalt. Invitați în emisiunea moderată de Cornelia Ionescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, David și Carina au povestit cum s-au cunoscut și cum a evoluat relația lor.

"Ne-am cunoscut prin intermediul unui live. De atunci am vorbit și am început să ne cunoaștem.(...) Eram puțin indecisă. Nu știam dacă să fiu cu el sau nu. Eram mai mult prieteni cu beneficii. Într-o seară trebuia să mă întâlnesc cu fostul meu prieten. Atunci David m-a chemat la el și nu m-am mai dus. În ziua aceea am început, practic, relația.", a declarat Carina, iubita lui David.

David, despre Seba: "Era pe felie cu Carina"

Seba este un alt concurent care a participat la aceleași show-uri matrimoniale, la care a fost și David. Se pare că cei doi nu își mai vorbesc, de când acesta se află într-un cuplu, chiar dacă înainte erau prieteni buni.

David a dezvăluit motivul, în direct, în platoul WOWbiz.

"Și Seba era pe felie cu Carina și de atunci nu mai vorbește cu mine. Cu Carina vorbește normal, dar cu mine mai sec. Cred că i-am făcut ceva, dar nu știu ce.", a spus David, în emisiunea Corneliei Ionescu.

Iubita lui David este geloasă pe Mona?

Și Mona, fostă participantă a unui show matrimonial celebru, a fost și este în continuare o bună prietenă de-ale lui David. Cei doi vorbesc aproape zilnic, ba chiar din cauza suportului pe care i l-a acordat atunci când trecea prin despărțirea de Jitaru, tânărul a ajuns în mijlocul unor controverse. Carina rupe tăcerea și recunoaște dacă este sau nu geloasă pe apropierea dintre iubitul ei și Mona.

"În general sunt foarte geloasă, dar pe Mona nu. Mereu mi-a transmis o chestie sinceră, că pot să am încredere în ea. Nici măcar atunci când David era în mijlocul scandalului. Mi se pare o fată destul de matură, care știe ceea ce vrea și nu am avut treabă. Am încredere în el și în ea.", a mărturisit Carina.