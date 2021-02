EXCLUSIV| Deea Codrea de la Bravo, ai stil! Celebrities, declarații în premieră despre iubitul ei: „Mă simt împlinită”

In articol:

Una dintre cele mai apreciate concurente de la emisiunea stilistică Bravo, ai stil! Celebrities a vorbit în exclusivitate despre iubitul ei. Deea Codrea a făcut declarații în premieră despre partenerul său de viață, în emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”.

Chiar dacă nu a reușit să câștige premiul cel mare la emisiunea fenomen de la Kanal D și să primească premiul de cea mai stilată femeie din România, fosta concurenta Deea Codrea stă

destul de bine din punct de vedere sentimental. Îndrăgostită lulea de actual său partener de viață, frumoasa șatenă a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre cel care a reușit să îi fure inima și care o făce să iubească necondiționat.

Citeste si: Finala Bravo, ai stil! Celebrities, 19 decembrie. Deea Codrea este marea surpriză a serii: „Voi fi eu”

Astfel, în cadrul emisiunii ”Interviu WOW cu Diana Bianca”, bloggerița susține faptul că Andrei, iubitul ei, este genul de bărbat care face gesturi extrem de frumoase. Ba chiar mai mult, vedeta mai adăugă faptul că la momentul actual simte că este împlinită și fericită cu adevărat.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

”E genul care face gesturi extrem de frumoase și până să fiu cu el, dacă aș fi văzut din exterior genul ăsta de relație, recunosc că mi-aș fi dat ochii peste cap și aș fi zis ”hai, mă, ce e cu poveștile astea de dragoste, că nu există decât în filme”. Acum am ajuns să le simt pe propria piele. Și dacă spun că ”Bravo, ai stil” mi-a schimbat viața, așa e inclusiv în privința aceasta. Așa am ajuns să-l cunosc pe Andrei și să avem relația asta atât de frumoasă. Mă simt în sfârșit împlinită și fericită”, a declarat Deea Codrea, în exclusivitate pentru Wowbiz.

EXCLUSIV| Deea Codrea de la Bravo, ai stil! Celebrities, declarații în premieră despre iubitul său, în emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”[Sursa foto: Instagram]

Deea Codrea, detalii despre experiența vastă în modeling

Extrem de cochetă, încă din copilărie, Deea Codrea a reușit la doar 18 ani să ocupe de o agenție de modeling. De atunci, viața ei s-a schimbat radical și a reușit să evolueze foarte tare în acest domeniu.

Citeste si: Deea Codrea, acuzată că are stilist! Cum a reacționat concurenta?!: „Mi se pare greu de crezut că...”

„Mi-au zis dacă vreau să țin niște cursuri, în care să învăț fetele cum să meargă pe podium, să fie mai puternice, să învețe să fie mai sociabile. Am zis că ar fi interesant să fac asta, că oricum aveam timp liber. Totul a pornit ca un voluntariat, dar soarta a făcut ca în termen de un an cel care avea agenția și familia lui au migrat în Canada, cu Loteria Vizelor, și m-au pus în situația de a prelua eu agenția. La 18 ani asta a fost o întrebare foarte grea. M-am gândit puțin, iar acum afacerea are nouă ani și merge spre zece”, spune Deea Codrea, potrivit perfecte.ro