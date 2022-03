EXCLUSIV! Deși Alex Velea cântă trapanele, Antonia nu abordează acest stil muzical! Artista face dezvăluri în premieră pentru WOWbiz.ro: "Se lucrează din greu"

In articol:

Antonia este una dintre cele mai iubite artiste din România. Recent, a lansat o piesă împreună cu Arkanian, un artist nou pe piață, dar care promite mult. Melodia se numește "Complicated" și a strâns milioane de vizualizări, fiind un adevărat trend pe TikTok.

Antonia și Arkanian, totul despre colaborarea lor

Cei doi se potrivesc foarte bine pe scenă, drept dovadă stând aprecierile pe care le primesc din partea publicului.

Piesa "Complicated" a fost, mai întâi, un simplu sunet pe TikTok, postat de Arkanian, care, mai târziu a devenit trend, iar acum un adevărat hit. Antonia și colegul ei de scenă au stat de vorbă cu WOWbiz.ro și au făcut dezvăluiri din culisele colaborării lor. Astfel, cei doi ne-au spus dacă se așteptau să ca melodia să prindă atât de bine la public și cum s-au înțeles lucrând împreună.

"Arkanian: Sincer, prima dată nu era ceva ce aveam neapărat în plan, eu doar am vrut să văd ce se întâmplă dacă pun pe TikTok, nici la prima piesă pe care am pus-o nu aveam așteptările astea. Dar, în momentul când am văzut că a prins, m-am bucurat, ne-a luat puțin și pe noi prin surprindere, a trebuit să ne pregătim rapid să facem cel mai bun proiect cât de repede putem și ne bucurăm că și în continuare prinde, începe să fie în cât mai multe locuri, ne bucurăm de succese și sperăm să continuăm tot așa.

Antonia: Și eu mă bucur foarte tare de această colaborare, pentru că piesa e foarte tare și mi-am dorit foarte tare să fac piesa cu Arkanian.", au declarat cei doi artști, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Are de gând Antonia să cânte trapanele?

Toată lumea știe că fondatorul trapanelelor, stilul muzical care îmbină muzica trap și manelele, este Alex Velea, iubitul Antoniei, alături de care are doi copii minunați. Deși Alex Velea doar asta cântă, Antonia nu a lansat nicio piesă de acest gen până acum. Întrebată de reporterul WOWbiz.ro dacă are de gând să facă pe viitor, cântăreața a răspuns sincer, fără să se ascundă.

"Momentan nu ne-am gândit nimic, dar niciodată nu se știe, adică se face muzică în continuare acolo, se lucrează din greu și vedem ce o să fie în viitor.", a mărturisit Antonia, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.