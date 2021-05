EXCLUSIV Diana Pârvu și Sergiu Negoțiu Piloff au stabilit botezul fiicei lor! Unde va avea loc evenimentul

In articol:

S-a dat drumul la petreceri, iar vedetele au inceput sa organizeze botezurile micutilor ce au ales sa vina le lume in plina pandemie. Diana Parvu si Sergiu Negotiu Piloff se pregatesc pentru botezul fiicei lor! Dupa o sarcina miraculoasa, minunea a venit in vietile simpaticilor Diana si Sergiu.

Jacqueline este micuta care le-a schimbat viata in cel mai frumoas mod posibil.

„Fiecare zi alaturi de ea este o minune de la Dumnezeu si ne gabdim ca, pana acum, am trait degeaba, efectiv! Este greu intr-adevar, dar in acelasi timp este atat de frumos! Invatam in fiecare zi lucruri noi: de exemplu plansul de foame este melodios, am senzatia ca tine un concert”, ne-au declarat Diana si Sergiu.

Ei au stabilit deja data pentru botezul micutei Jacqueline, care va avea loc pe data de 5 iunie. „Da, urmeaza sa facem botezul pe 5 iunie, pentru ca vrem sa fie crestinata cat mai curand. Credem ca botezul este ca o protectie pentru copil, de aceea nici nu am vrut sa o vada, inca prea multa lume. Ne-am fi dorit sa fi facut chiar pe 15 Iunie, de ziua lui Sergiu, dar nu era sala disponibila”, a declarat Diana Pârvu.

Cei doi au ales sa faca botezul la Sibiu, locul în care s-a născut Sergiu Negoțiu Piloff. „Am ales sa facem asta pentru ca Sergiu e din Sibiu si are acolo un duhovnic de suflet si asta conteaza foarte mult pentru noi”, a mai adăugat vedeta.

Diana Parvu si fiica ei, Jacquelin

Cum decurg pregătirile pentru botezul fiicei Dianei Pârvu și a lui Sergiu Negoțiu Piloff

Diana Pârvu și Sergiu Negotiu Piloff se pregătesc intens pentru ziua cea mare. Ei au terminat deja cele mai importante aspecte care țin de botez, în special cofetăria de la care vor avea tortul, cât și decorul localului.

„Vreau sa va spun ca am descoperit acolo adevarati profesionisti, cofetaria si cei care se ocupa de decor sunt doua fete minunate: Iulia si Casandra care fac totul cu pasiune. Tortul are in compozitie fructul pasiunii si mousse de ciocolata, iar candu bar-ul va fi plin de culoare. Iar Iulia, cea care se ocupa de decor si de flori este o profesionista. Ea ne-a propus sa alegem bujorii niste flori pe care eu le ador”, a declarat Diana Pârvu.

Mămica Diana Pârvu a mărturisit că cea mai mare bătaie de cap vine odată cu aranjarea meselor. Ea își dorește ca niciun detaliu să nu treacă neobservat. Întrebați dacă o vor arăta pe micuța Jacqueline în urma botezului, cei doi părinți au subliniat faptul că așteaptă momentul potrivit. „La un moment dat, o sa o aratam, sa vedem cand alegem momentul”, a mai spus vedeta.