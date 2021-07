EXCLUSIV Discuții aprinse între Cătălin Moroșanu și Alin Sălăjean. Ce s-a întâmplat în avion pe drum spre Dominicană: ”Am lansat câteva amenințări”

In articol:

WOWbiz.ro vă prezintă, în exclusivitate, mai multe interviuri cu foștii concurenți ai competiției fenomen de la Kanal D, Survivor România 2021. Cornelia Ionescu, corespondentul special în Republica Dominicană, a vorbit atât cu faimoșii, cât și cu războinicii care au părăsit mai devreme Survivor, direct din avion pe drum spre competiția care le-a schimbat viața.

Echipa WOWbiz.ro vă ține la curent cu tot ce se întâmplă înainte și după desemnarea marelui câștigător Survivor România 2021.

Ei bine, printre foștii participanți la emisiunea Survivor și intervievați direct din avion, a fost și Lucian, fostul războinic care a părăsit competiția accidentat după un traseu cu Cătălin Moroșanu. Reporterul WOWbiz.ro i-a adresat câteva întrebări lui Lucian Barbu, referitoare la relația lui cu Moroșanu, ținând cont că fostul războinic s-a accidentat grav la picior pe un traseu cu faimosul. Cât despre Survivor, Lucian s-ar mai întoarce de câte ori ar putea dacă ar fi posibil acest lucru.

Cornelia Ionescu și Lucian

Lucian: Sunt primul care a plecat de acolo, sunt primul căruia tu îi iei interviu. Am puține emoții pentru faptul că mă reîntorc în acel loc superb, pentru faptul că mă revăd iar cu cei dragi, cu fetele. Am niște emoții, recunosc. Îmi doresc din plin să mai particip la Survivor și se pare că în trei-patru luni sunt refăcut complet, pot să particip dacă ar fi să am o șansă anul viitor.

” N-am avut un resentiment, pentru că nu a fost o chestier voită. A fost scurt și la obiect ”îmi cer scuze, cum te mai simți” și cam atât”, a mai spus Lucian.

Cornelia Ionescu: Care o să fie primul lucru pe care o să-l faci când o să ajungi în Republica Dominicană pe aeroport?

Lucian, râzând: Îl bat pe Moroșanu. De aia merg eu acolo.

Cornelia Ionescu și Lucian

Majda, fosta faimoasă de la Survivor, i-a mărturisit Corneliei Ionescu că se simte foarte emoționantă pentru că o să ajungă în Dominicană și o să calce pe pământul unde a trăit timp de două luni sentimente la intensitate maximă.

Majda: Da, cu siguranță. Tu crezi că dacă au mai trecut atâtea luni, mi-aș întoarce răspunsul? Și când am ieșit din Survivor, am spus că aș repeat experiența pentru că este una unică în viață și m-a învățat foarte multe lucruri și acum că mă întorc acolo, îmi bate mai tare inima. Chiar am emoții pentru că retrăiesc momentele de atunci și calc pe pământul acela unde am trait două luni de zile.

Majda

Cătălin Moroșanu și Alin Sălăjean, revedere după Survivor România 2021

Prima întâlnire dintre Alin Sălăjean și Cătălin Moroșanu a fost una cu scântei! Fostul războinic de la Survivor a fost foarte emoționat nu pentru că urmează să ajungă în Dominicană, ci pentru că Moroșanu era la doar câțiva pași de el. Cei doi foști concurenți Survivor au avut câte ceva de împărțit pe durata șederii lor în emisiune, însă, se pare că neînțelegerile s-au rezolvat și au reușit să meargă mai departe.

Cătălin Moroșanu, Alin Sălăjean, Cornelia Ionescu

Alin Sălăjean și Moroșanu au făcut haz de necaz și au glumit pe seama conflictelor pe care le-au avut acum mult timp, la Survivor. ”Buturuga mică răstoarnă carul mare”, a fost gluma spusă de câteva ori de foștii războinici, direct din avion.

Alin Sălăjean: Emoționat sunt că-l am pe Cătă aici, la doi metri de mine…

Cătălin Moroșanu: Nu știu, eu deja am lansat câteva amenințări, la fel și Alin, alte amenințări asupra mea. Nu știu cum să reacționez. Aline, cum facem?

Alin Sălăjean: Nu știu, că mi-ai zis de data asta să sar eu la bătaie la tine. Drumul e lung, să văd cât de irascibil voi fi, dar cred că nu am curajul necesar pentru că eu în continuare te iubesc. Relațiile dintre mine și Cătălin sunt strâns amicale, prietenie e mult spus pentru că trebuie să trecem prin multe, dar am rămas în relații bune și lucrurile sunt bune între noi.

Cătălin Moroșanu, Alin Sălăjean, Cornelia Ionescu

Ana Porgras, mesaj special pentru Zanni

Ana Porgras abia așteaptă să-l vadă pe Zannidache și speră ca el să fie câștigătorul Survivor România 2021. Același lucru îl spune și Raluca Dumitru, care ne-a mărturisit că și-a luat pastilele de inimă pentru că nu știe cum o să reacționeze atunci când o să fie desemnat câștigătorul.

Ana: Momentan sunt liniștită. Nu am foarte mari emoții. Aștept momentul în care o să aterizam și o să ne revedem cu foștii noștri colegi. Ce să zic, abia aștept să îl văd pe Zanni. O să vin cu toată energia de acasă și sper ca el să simtă lucrul acesta și să îi dea forța necesară pentru a continua.

Raluca: Am luat-o și de codițe dar și ea m-a luat pe mine. Eu deja mă pregătesc, i-am dat lui Sebi de mâncare, că vreau să mă mai țină în competiție. Am un gol în stomac și clar am emoții. Îmi doresc să câștige Zanni și vreau să fiu surprinsă într un mod plăcut. Mi-am luat la mine pastilele de inimă pentru că nu știu cum o să reacționez.

Sebastian Chitosca, Raluca Dumitru, Ana Porgras