EXCLUSIV Doctorul Teo de la Survivor România 2021, totul despre accidentările concurenților în Republica Dominicană. Cine i-a spus prima dată ”tata Teo”?!

Doctorul Teo la Ștafeta Mixtă 18:03, iul 28, 2021 Autor: Cristina Ionela

Doctorul Teo a fost medicul de la Survivor România 2021, cel care i-a îngrijit pe concurenții care au luat parte la experiența unică din Republica Dominicană. Specialistul a fost prezent la Ștafeta Mixtă, unde a făcut declarații inedite aât de Faimoși, cât și despre Războinici.

Poate că telespectatorii s-au întrebat mereu, cât timp au urmărit Survivor România 2021, de ce concurenții au ales să-i spună ”tata Teo”, medicului care îi îngrijea. Ei bine, expertul în sănătate ne-a povestit, în exclusivitate, de unde a pornit întreaga experiență pentru el.

Dr. Teo: Am lucrat partial ca medic sportiv și de aici vine experienta mea. Sezonul acesta a fost o chestie foarte uimitoare pentru ei, cand le-am spus „eu sunt medicul vostru, sunt din Romania”. Au fost placut surprinsi, si de aici vine „tata Teo”. Primul care mi-a spus asa cred că a fost Sorin, a plecat de la Albastri cumva. O parte din Faimosi imi spuneau „doctore”, „Dochi”. Cei de la Războinici îmi spuneau „tata Teo”.

Dr. Teo: Din primul sezon, de cand am fost chemat, a fost o intrebare adresata clinicii unde lucrez, care a dus mai departe intrebarea către mine. Mi-au spus că plec și eu am spus „Unde?” Si au spus „Undeva departe”. In primul sezon eu am ajuns mai tarziu, ideea a fost că aveau nevoie de un medic care sa se inteleaga foarte bine cu ei. Puteau sa vorbeasca cu mine in limba natala si puteam sa le explic că ceea ce se intampla acolo nu e ca acasa. Aveam si o echipa de acolo in subordine, care statea mereu cu ei si cu care eu comunicam direct.

Doctorul Teo la Ștafeta Mixtă

”Tata Teo”, despre cum avea grijă de concurenții de la Survivor România 2021

Doctorul Teo a dezvăluit că s-a ocupat și de concurenții de la alte țări, căci aveau o mică temere față de diagnosticul pe care-l primeau de la cei din Dominicană. ”Tata Teo” a mărturisit cum rănile concurenților de la Survivor România 2021 se vindecau greu în Dominicană, iar fiecare mică ciupitură era acoperită să nu se infecteze.

Doctorul Teo la Ștafeta Mixtă

Dr. Teo: M-au chemat si cei din alte tari pentru a pune un diagnostic. Nu avand neaparat neincredere, dar o retinere in a crede diagnosticul celor din Republica Dominicană. Este greu să le explici ca ce se intampla cu ei acolo e normal de acolo. Cand el vine de acasa si stie ca o ciupitura se vindeca singura si acolo ii spui ca trebuie tinuta acoperita pentru ca se suprainfecteaza, cumva trebuie sa ii convingi ca situatiile de acolo sunt normale.

Daca o bubă mică se vindecă aici in trei zile, acolo se vindecă în două săptămâni. Nu mai tin minte cine s-a plans primul de dureri de spate, astea sunt lucruri pe care eu le trec cu vederea foarte repede. Dar intrand pe traseu, acele probleme s-au accentuat si veneau spre mine mai tare să îi ajut. M-am ferit sa le dau pastile, in conditiile in care mancau putin si am incercat sa ii ajut prin alte metode. Eu am competente pe acupunctura si ma foloseam de chestia asta, aplicand presiune, nu neaparat ace de acupunctura.