EXCLUSIV! Dovada că Whats Up e un artist adevărat! Nimeni nu a știut ce pregătește de 10 ani încoace! "Sunt cel mai nebun artist din țară"

Whats Up este unul dintre cei mai iubiți cântăreți de la noi din țară. Românii îl iubesc și apreciază pentru muzica lui, dar și personalitatea sa carismatică.

Whats Up, primele declarații după ce a împlinit vârsta de 33 de ani

Artistul este foarte apropiat de fanii lui, ținându-i la curent, pe rețelel sociale, cu tot ce face. Pe lângă succesul fabulos, Whats Up are și o poveste de viață de-a dreptul impresionantă.

Recent, Whats Up a împlinit frumoasa vârstă de 33 de ani. Acesta a povestit, într-un interviu acordat echipei WOWbiz.ro, cum se simte o dată cu împlinirea acestor ani. Se pare că aștepta de mult timp vârsta de 33 de ani, motivul fiind explicat chiar de artist.

"Aștept cifra asta magică de când am fost la Ierusalim, aveam vreo 25 de ani și m-am botezat în Iordan, pentru a doua oară în viața asta m-am botezat. Dea tunci aștept să împlinesc 33 de ani, pentru mine este o vârstă magică și mă bucur că am ajuns aici făcând muzică în continuare, de 10 ani sunt în industrie, toate lucrurile merg bine în viața mea. Am început să fac muzică în toate stilurile, am început să cresc niște copii pe lângă mine. La vârsta mea mă bucur că pot să dau mai departe ștafeta și că am o dovadă a muncii mele în urmă și anume hiturile mele, care încă mai sunt ascultate, difuzate, încă mai apar din când în când.", a declarat Whats Up, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Whats Up [Sursa foto: Instagram]

Whats Up, dezvăluiri din viața de artist

Whats Up are o carieră pe care mulți și-ar dori să o aibă, însă a muncit din greu pentru a ajunge la nivelul de astăzi. Artistul ne-a mărturisit că muzica este într-adevăr o parte din el și asta își dorește să facă toată viața.

Tot în cadrului interviului, Whats Up a dezvăluit ce roiecte pregătește și cât de mult a explorat piața muzicală.

"Cariera mea a început cu rap, apoi a ajuns undeva în pop, după pop am început să fac tot felul de fuziuni. Acum doi ani am început și filmul ăsta cu trapanele, iar acum drumul vieții mele m-a adus într-un punct în care fac de toate. Am un proiect funk, am un proiect rap, am un proiect trap, am un proiect de manele, altul de trapanele, unul de populară, am mulți artiști tineri pe care mă pregătesc să îi lansez. În principiu, viața mea este în studio, în jurul studioului și în jurul muzicii și așa o să rămână sper.", a precizat Whats Up, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce a pregătit Whats Up timp de 10 ani

Poate unii credeau că timp de 10 ani Whats Up s-a comportat ca un artist obișnuit, care doar a înregistrat piese și le-a lansat, însă, cântărețul ne-a uimit cu dezvăluirea pe care a făcut-o. Timp de 10 ani de când activează în industria muzicală românească, Whats Up a avut un plan bine pregătit, pe care îl va pune în aplicare chiar anul acesta.

"Vreau cât pot de mult să îmi dedic timpul muzicii mele, pentru că anul ăsta împlinesc 10 ani de când am lansat "K la Meteo" și tot anul ăsta pe 17 septembrie, voi lansa albumul meu de debut, sunt cel mai nebun artist din țară, care a stat 10 ani să lanseze un album de debut. Mi-am dorit să am unul precum Michael Jackson, datorită lui am avut răbdare să treacă anii și în 10 ani să adun destule piese cu clipuri, care să fie și hituri, încât să pot să îmi fac și eu albumul meu de debut în stilul lui.", a dezvăluit Whats Up, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.