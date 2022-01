EXCLUSIV! După 20 de ani de carieră, Daniela Gyorfi face marele anunț! Ce pregătește îndrăgita cântăreață anul acesta?

In articol:

Daniel Gyorfi se pregătește și de o mutare în casă nouă cu soțul și fetița lor, Maria, așa că anul acesta va fi unul în care artista vrea să îmbrățișeze cât mai mult noul.

Daniel Gyorfi: „Pentru noi, ca artiști, lucrurile se așază.”

Daniela Gyorfi în studio [Sursa foto: Facebook: DANIELA GYORFI]

Cântăreața este în muzică de mai bine de două decenii, dar pandemia este o provocare pentru cariera ei, așa cum este în continuare pentru mulți alți artiști. Chiar și așa, Daniela Gyrofi este optimistă după sărbători.

„Am o colaborare cu Boby, cu care am un proiect și înregistrez mai multe melodii. Am avut un început și un sfârșit de an bune, pentru că am putut să cânt de Crăciun și de Revelion în Spania, în apropiere de Madrid. Avem evenimente planificate și pentru 2022...Să se dea drumul la evenimente și atunci pentru noi, ca artiști, lucrurile se așază”, a declarat Daniel Gyorfi în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi: „Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește.”

Daniela Gyorfi, împreună cu soțul ei, George Tal, și fiica lor, Maria [Sursa foto: Facebook: DANIELA GYORFI]

După un sfârșit de an 2021 în care i-a bucurat pe ceilalți, Daniel Gyorfi este recunoscătoare pentru meseria ei și pentru schimbările în bine care vor urma pentru ea și familia ei.

„Noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne iubește și că am reușit cu toate lucrurile în care ne-a fost greu. Am putut cu casa, am putut și pe plan profesional, Maria are rubrică la TV.”

Cântăreața și soțul ei, George Tal, sunt pe punctul de a se muta în casa nouă, însă mai amână puțin momentul pentru fata lor, Maria, care nu a trecut încă de clasele primare.

„Nu pot să mă mut acum pentru că Maria este în clasa a patra și nu vreau să plece la altă școală. Iubește învățătoarea, în sfârșit...când ai copii, lucrurile se schimbă”, a adăugat Daniel Gyorfi în interviul acordat în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

