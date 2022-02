EXCLUSIV. Elena Dragomir, make-up artistul care a cunoscut succesul departe de casă și după ani de muncă! A lucrat într-o fabrică din Londra până să-și clădească imperiul: ”Eu eram singurul sprijin al familiei mele”

In articol:

Elena Dragomir, un model demn de admirat pentru tinerele începătoare în lumea make-up-ului! A plecat din Orșova, acum mulți ani, pentru a-și putea face un viitor, în adevăratul sens al cuvântului. După o viață personală tumultuoasă, cu multe gânduri nefericite și diverse probleme, Elena a decis brusc să plece peste hotare, unde să-și încerce norocul.

Tânara a ieșit dintr-o relație în care era înșelată, iar mai apoi s-a gândit să-și facă un rost în Anglia.

Elena ne-a spus că a plecat pentru visul ei, dar și pentru mama, sora și nepotul ei bolnav, care se confruntau cu diverse probleme. Foarte sinceră, tânăra ne-a mărturisit tot ce a îndurat până să ajungă în stadiul în care este astăzi. Era singurul sprijin al familiei ei și a făcut tot posibilul să-i ajute.

”Am plecat pentru ca voiam sa fac mai mult pentru mine, eu ma mutasem in Timisoara si lucram ca ospatara si machiam in acelasi timp, insa nu faceam fata cheltuielilor, sa ii intretin pe ai mei si sa fac ceva si pentru mine! Asa ca am hotarat sa plec undeva... initial ii scrisesem unei verisoare sa plec la ea in Austria, dar deja ma tot mintea de cateva luni!

Eu eram intr-o relatie, locuiam impreuna cu fostul iubit si cu fratele lui si ma saturasem sa platim doar noi chiria si cheltuielile si tot ce era nevoie! El era un baiat ok, insa nu ma sustinea deloc in nimic, plus ca ma si insela.. dar eu de teama probabil sa nu raman singura ne-am tot impacat si treceam peste.

Cel mai tare m-a ambitionat faptul ca voiam sa castig mai multi bani, sa nu ii mai cer nici macar un leu. Cand voiam sa imi cumpar ceva haine mereu se supara.. Ai mei acasa mereu aveau nevoie de bani.. mancare.. mama fiind fara scoala si cu probleme psihice a fost greu.. sora are un copil foarte bolnav si nu putea sa munceasca nici ea.. copilul are tetrapareza spastica si acum are 18 ani insa arata ca de 10 ani! Eu eram singurul sprijin.. mai am o sora in Italia, dar nu o ducea prea stralucit si nu ne putea ajuta”, ne-a dezvăluit Elena.

Elena Dragomir a vorbit despre drumul ei spre succes, care nu a fost deloc unul ușor. Până să ajungă să aibă propriul brand, tânăra s-a confruntat cu multe probleme și a muncit din greu, să se facă cunoscută. A plecat în Anglia cu puțini bani în portofel, iar acolo nimic nu avea să fie ușor. A lucrat într-o fabrică sau a fost cameristă, pentru că n-au angajat-o nici ca ospătar. Noapte și zi a muncit pentru a-și ajuta familia.

” Am hotarat sa plec undeva.. am ales Anglia pur si simplu la intamplare.. stiam de fapt despre Londra. Despre Fashion Week ce mai vedeam la TV. Insa am ales la intamplare.. nu ma gandeam vreodata ca voi ajunge aici! Am cautat agentii de recrutare din Romania, mi-am depus CV- ul, m-au contactat pentru interviu, eu voiam ospatara insa engleza era sub nivel, nici macar de incepator asa ca m-au angajat doar ca housekeeper (camerista).

Mi-am luat bilet, o valiza 300£ si am plecat! Am ajuns la hotel, a doua zi am inceput munca, se purtau urat (erau indieni). Nu imi dadeau orele promise si din 300£ nu puteam cumpara mare lucru! Am tinut de bani pentru zile negre. Am plecat de acolo.. la Londra, la niste cunostinte, clienti ce veneau la barul unde lucrasem eu in Timisoara ca si ospatara. Fata imi propusese sa vin la Londra la o fabrica de sandwich-uri, am acceptat mai aveam 150£ 100£, am dat pe drum.

Trebuia sa traiesc cu 50£ doua saptamani pentru ca aici primesti salariu dupa doua saptamani.. o saptamana in urma. Mi-am luat lapte paine, oua, margarina si dulceata, ca erau mai ieftine si sa imi ajunga mai mult timpul. Acest cuplu deja ma presa sa ma mut dupa doua zile- am stat o saptamana la ei si apoi m-am mutat singura, am luat bani imprumut si mi-am gasit chirie. Am lucrat la fabrica doi ani de noapte, de la 6 noaptea la 6 dimineata, iar de la 7 dimineata mergeam part-time la un depozit. Ca sa trimit bani acasa si sa imi achit datoriile. Apoi usor usor am incercat sa imi fac reclama ca si make up artist printre colegi”, ne-a mai spus Elena Dragomir.

Elena Dragomir are propriul brand, după ani de muncă

A devenit cunoscută după ani de muncă voluntară. Elena a început odată cu trecerea timpului să fie recomandată fie de designeri, fotografi sau chiar modele. Așa a ajuns să câștige bani și să-și îndeplinească visul. De la fata care muncea prin fabrică, Elena Dragomir a ajuns să fie invidiată de foarte multă lume, în urma succesului de care se bucură. Tânăra ne-a povestit și legătura ei senzațională cu modele cunoscute în lume sau chiar cu organizația Prințului Charles.

” Dupa ani de munca voluntara, ma recomandau ba fotografii, ba designerii, modelele. Si am inceput sa fiu si platita. Si asa am ajuns sa lucrez cu modele care au prezentat pentru D&G Viviane westood, pentru organizatia Printului Charles, in locatii de vis din Londra. Exemplu- Tramp, unde este membra Rihanna si Drake. O nota de plata mediu, sa zic asa, ajunge undeva la 20 de mii de lire.

A fost foarte greu sa imi creez brand-ul.. nu am avut nici un ajutor, nici o sustinere si nici cunostinte in domeniu. Stiam ca vreau sa imi fac, imi doream foarte mult sa imi scot un ruj cu numele meu, sa inchid gura tuturor. Am facut research mult timp, am tot cautat fabrici, apoi logo ul, site ul.. am gasit un baiat super care m-a ajutat cu site-ul pe bani putini pentru ca nu imi permiteam. Am scos prima colectie de rujuri, bineinteles ca nu a mers. Toata lumea ma felicita, insa nimeni nu cumpara.. aici intervine si invidia.. am pierdut multi bani atunci, putina depresie, dezamagire, insa nu am renuntat, am zis ca trebuie sa reusesc.. ca pot mai mult.

Am intalnit actualul sot care a avut incredere in mine si m-a sustinut… am schimbat formulele la rujuri, am facut update-uri.. am invatat mai multe despre asta, pentru ca nimeni nu iti da informatii, toti doar profita. Iar acum am o linie de produse care merge bine. Si bineinteles ca toata lumea ma cauta acum, sa le dau numarul fabricii unde imi fac produsele”, a transmis Elene, exclusiv pentru WOWbiz.ro

Întrebată de jurnaliștii WOWbiz pe cine ar vrea ca model dintre vedetele de la noi din țară, Elena spune că pe Delia, Inna sau chiar ambele. Totodată, aceasta le-a oferit și un sfat începătorilor în lumea machiajelor: ”Un sfat pentru make-up artistii la inceput de drum: sa nu renunte la primul hop, sa munceasca foarte mult, sa nu asculte gura lumii. Sa isi fixeze un drum un vis si sa il urmeze oricat de greu ar fi. Va veni si rezultatul. Eu timp de 10 ani am lucrat la acest vis.. a fost mai greu pt ca nu am avut ajutor finaciar”.

