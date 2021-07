EXCLUSIV / Elena Marin dă cărțile pe față! De la ce au pornit, de fapt, certurile dintre ea și Zanni: „A știut cum să manipuleze să-i fie lui bine”

Elena Marin [Sursa foto: Instagram] 19:07, iul 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Elena Marin a fost contestată vehement de Zanni pe tot parcursul competiției Survivor Rmânia 2021. Timp de jumătate de an, cei doi au fost mai mereu în prim-plan cu conflictele.

Și-au aruncat acuzații, replici acide, însă din cauza numărului mare de certuri, nimeni nu a mai înțeles de unde a pornit totul. Coregrafa a o fost prezentă la Ștafeta Mixtă și a povestit totul fără perdea.

Ea spune despre cel care a căștigat Survivor România că are o inteligență incredibilă pe care, însă, o folosește într-un mod negativ, în așa fel încât manipulează oamenii. Elena Marin povestește că Zanni nu se implica mai deloc în treburile din camp, ci aștepta ca aliații lui să muncească în locul său.

„Zanni are o inteligenta distructiva, o foloseste in mod negativ. Nu am incercat sa ii caut scuze, el a jucat dupa cum si-a dorit. A stiut cum sa manipuleze astfel incat sa ii fie lui bine. Imi amintesc ca el nu gatea cand era cu Ana si cand eram acolo toti. In mod normal nu se implica foarte tare. Sebi a gatit de foarte multe ori pentru el. Lui ii placea sa stea un pic in spate iar oamenii sa faca lucrurile pentru el”, a început fosta Faimoasă șirul dezvăluirilor în emisiunea Ștafeta Mixtă.

Elena Marin [Sursa foto: Instagram]

De unde au pornit neînțelegerile dintre ea și Zanni: „Am simțit că ruptura ar fi putut porni de acolo”

Pe la începutul competiției au apărut primele scandaluri despre furtul de mâncare. Elena Marin își făcea provizii pentru zile negre, dar acestea dispăreau subit.

Colegii de echipă au avertizat-o ză Zanni este cel care îi fură mâncarea, iar după ce l-a confruntat, ea spune că fostul Faimos a avut o reacție violentă.

„Initial am crezut ca certurile noastre au pornit de la incidentul in care mi-a furat mancarea. Eu incercam sa imi portionez mancarea foarte bine, nu am lasat momeala. Ce gateam incercam sa portionez pe tot parcursul zilei si am lasat restul meu de mancare si s-a furat. Eu am crezut ca de acolo s-a produs ruptura noastra, pentru ca toata lumea il acuza pe el, eu credeam ca el a furat. Initial ma vazut ca lipseste mancarea si am inceput sa inteb Ulterior alte persoane au venit sa imi spuna cine credeau ca imi fura mancarea, unii spuneau cu certitudine ca Zanni a fost. Toate sagetile duceau spre Zanni. Si la urechile mele ar fi ajuns informatia ca Alexandra Stan a furat mancarea. Ulterior, el a recunoscut ca a furat mancarea. Eu am incercat sa vorbesc cu Zanni, dar el a reactionat foarte violent si la adresa mea si la adresa lui Morosanu, pentru ca ei s-au certat foarte urat atunci”, a mai spus aceasta la Ștafeta Mixtă.

Tot la acea vreme, Elena Marin povestește că Zanni și alți Faimoși și-au făcut o strategie de a complota împotriva colegului lor de echipă Jador. Ei aveau de gând să formeze o alianță pentru a-l da mai repede afară pe artist din competiție. Coregrafa spune că Zanni i-a propus și ei să facă parte din această coaliție, dar ea a refuzat și crede că de aici au încept, de fapt, neînțelegerile.

„Exact in aceeasi perioada, inaintea furtului, ei voiau sa faca o coalitie impotriva lui Jador, o strategie sa il dam afara, iar eu nu eram de acord cu asta. Nu il cunosteam inainte de competitie, dar ulterior am cunoscut sufletul lui Jador. Nu puteam sa fac fara niciun motiv o strategie impotriva lui. Zanni mi-a propus acest lucru, sa il nominalizam la Consiliu si am simtit ca ruptura ar fi putut porni de acolo. În coalitie mai erau Cosmin, Sebi, Alexandra Stan parcă”, a explicat Elena Marin în aceeași emisiune.

Elena Marin [Sursa foto: Instagram]

„Niciodată nu m-am victimizat, au fost trăirile mele”

Elena Marin spune că Zanni i-a adus multe jigniri și se bucură că acestea nu au fost difuzate și pe micul ecran, căci familia ei ar fi fost cu adevărat marcată de cuvintele sale. Fosta Faimoasă spune că l-a susținut pe Zanni, mai ales după ce i-a ascultat povestea și l-a încurajat să lupte pentru visul său. Cât despre acuzațiile de falsitate și victimizare, Elena Marin spune că nu se pune problema de așa ceva, ci toate au fost trăirile sale personale.

„Au fost lucruri urate, jigniri care nu s-au dat la televizor. E mai bine pentru el ca nu s-au dat, dar si pentru familia mea, la care eu m-am gandit foarte mult. Eu am empatizat foarte tare cu Zanni cand i-am auzit povestea de viata. M-am dus de multe ori la el, avea momente in care simteam sa merg la el sa ii spun sa lupte pana la capat indiferent de situatie. Niciodata nu m-am victimizat, au fost trairile mele”, a încheiat Elena Marin.