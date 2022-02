EXCLUSIV! Este numărul 1 pe TikTok, iar comunitatea lui se numește "Îngerașii"! Robert Ionescu a dezvăluit care a fost cea mai mare sumă câștigată din live-uri și ce a făcut cu banii! "Eu fac un fel de stand-up comedy și ei vin și plătesc biletul"

In articol:

În momentul de față Robert Ionescu se află pe primul loc în topul celor care fac live pe TikTok. A reușit să învingă toți utilizatorii români ai acestei aplicații, fiind cel mai iubit de public.

Robert Ionescu dezvăluie cea mai mare sumă câștigată de el din TikTok

Acesta și-a creat o comunitate foarte mare de fani, care poartă numele de "Îngerașii".

Robert Ionescu, Ștefan Ciuculescu și Sorin Pușcașu [Sursa foto: Captură YouTube]

Dacă intri pe TikTok, este imposibil să nu îți apară un videoclip de-al lui Robert Ionescu. Asta pentru că este foarte dedicat acestei aplicații, lucru care se vede în numărul de urmăritori și anume peste un milion. Cu toții se întreabă cât de mult câștigă din cadourile primite pe live-uri, iar Robert Ionescu, invitat la emisiunea [email protected], moderată de Sorin Pușcașu și Ștefan Ciuhulescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, a răspuns curiozității fanilor lui, cu cifre exacte.

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

"La un moment dat, am făcut 2 milioane de puncte, recunosc. Asta a fost într-un meci oficial. Două milioane de puncte înseamnă 10 mii de lei. Într-o săptămână am făcut cel mai mult 4 milioane și 600. Stau non-stop pe TikTok. Nici la sală nu mai merg.(...) Presupun că și acum sunt oameni care mă înjură și spun că asta e cerșetorie. În alte țări, oamenii îi apreciază pe cei care fac asta. Eu nu cerșesc, nu am cerut nimănui niciun leu. Ce fac eu este pentru mine, în mintea mea, că fac un fel de stand-up comedy și ei vin și plătesc biletul.", a declarat Robert Ionescu.

Citeste si: EXCLUSIV! Omul cu Tourette, totul despre povestea de dragoste cu iubita sa! S-au mutat împreună și trăiesc o adevărată aventură! "Uneori o învinețesc"

Ce a făcut Robert Ionescu cu banii din TikTok

Robert Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

După ce a răspuns la întrebarea despre sumele pe care le câștigă din TikTok, urmează imediat o altă curiozitate și anume în ce a investit banii. Bineînțeles că Robert are deja planurile făcute și le-a dezvăluit și lui Ștefan și Sorin, moderatorii emisiunii în care a fost invitat.

"Până să mă apuc de TikTok, eu lucram la sală. În viața mea de zi cu zi sunt un băiat simplu, care are doar visuri și vrea să ajungă, undeva unde nu înțeleg mulți oameni. După ce îmi termin treburile aici, vreau să plec în America. Ei doar vor vedea, nu trebuie să le zic, o să le arăt. Eu îmi strâng banii, sunt un băiat calculat, de la mâncare până al orice. Mănânc de 50-60 de lei pe zi, ca să pot să îmi strâng banii să îmi urmez visurile. Chiar îmi calculez orice ban și încerc să fiu profesionist. Intru dimineața și seara pe TikTok și îmi fac treaba mea. Nu vreau să deranjez pe nimeni, nici să fiu deranjat, dar oamenii tot au ceva cu mine.", a mărturisit Robert Ionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.