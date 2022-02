EXCLUSIV. Eugenia Nicolae, despre începuturile ei în muzică! Dragostea pentru scenă vine din familie: ”De la mama am învățat primele cântece”

In articol:

Eugenia Nicolae ne-a oferit un interviu exclusiv, despre începuturile ei în muzică, dragoste pentru scenă și pentru folclor, dar și despre participarea la Eurovision cu piesa ”Doina”. Artista a recunoscut că a învățat primele cântece de la mama ei și că a crescut acompaniată de repetițiile tatălui. Muzica este ceva firesc în familia Eugeniei Nicolae și asta o spune chiar ea.

”În familia mea muzica este firescul. Am crescut acompaniată de repetițiile tatălui meu și trupei sale. Tatăl meu cântă, iar mama este foarte talentată, dar nu a perfomat niciodată. De la mama am învățat primele cântece, iar mai târziu alături de tatăl meu am trăit primele mele experiențe pe scenă”, ne-a dezvăluit cunoscuta cântăreață.

Eugenia Nicolae este foarte apreciată de public, pentru că a readus folclorul pe scenă, sub o altă formă. Ceva mult mai modern, care pare să placă tuturor. ”Dragostea pentru folclor este de acasă, de la părinții și bunicii mei. Da, încerc să îl prezint în forme cât mai actuale pentru a putea atrage generațiile tinere. Sunt fericită când văd copiii și adolescenții iubind muzica acestui proiect și astfel pot întelege și o parte din frumusețea liricii și a melodiilor de inspirație folclorică”, a continuat artista.

Eugenia Nicolae

Eugenia Nicolae, despre experiența Eurovision

Eugenia Nicolae și Frații Cazanoi au făcut show pe scena Eurovision România 2022, însă din păcate, n-au fost aleși de juriu să meargă mai departe. Piesa ”Doina” a fost foarte apreciată și iubită de public, aceasta având un impact răsunător asupra fanilor concursului muzical, Eurovision.

Eugenia ne-a mărturisit că a urmărit acest concurs încă de când era mică: ”

Mai mult decât atât, cântăreața a dezvăluit și povestea piesei, cu care a concurat la Eurovision. ” Doina a fost scrisă în câteva sesiuni de studio foarte intense. Pentru că timpul era limitat și trebuia să trimitem piesa în doar câteva zile, am avut sesiuni care țineau până noaptea târziu, sesiuni remote sau prin telefon. Liviu Tanasoiu este producătorul piesei. Noi ne-am dorit să prezentăm cultura, muzica și limba noastră. Nu poți cânta despre doină și dor într-o altă limbă. Frații Cazanoi aduc magia lor aparte, prin folclorul lor frumos. Am adus din nou pe aceeași scenă melosul popular și ritmurile fresh ale producțiilor muzicale contemporane”, a adăugat Eugenia Nicolae.

De altfel, Eugenia recunoaște că s-a gândit să revină la Eurovision: ”M-am gândit la asta. Este o stare interesantă în care m-am aflat prin această experiență și probabil voi vrea să o mai trăiesc. Nu se știe niciodată”.

Eugenia Nicolae

Cât despre colaborările ce urmează după această experiență frumoasă, Eugenia spune că are foarte multe planuri în acest an. ” Urmează colaborări cu artiști pe care eu îi apreciez și simt că putem face treabă bună împreună. Am foarte multe planuri pe plan profesional anul acesta”, a mai spus aceasta, pentru WOWbiz.ro. Întrebată de alți cântăreți cu care ar vrea să colaboreze în viitor, Eugenia ne-a dat trei nume: Connect-r, Randi, Theo Rose.