EXCLUSIV. Fabi Ferrara, artistul care a ratat Eurovisionul din cauza infectării cu COVID, dezvăluiri inedite! Lucrează în timpul liber la o benzinărie, pentru a putea face muzică

In articol:

FABI, un tânăr artist la început de drum, și-a dorit din tot sufletul să ajungă cât mai departe la Eurovision cu piesa compusă de el, ”That Way”. Din păcate, planurile lui au fost încurcate de coronavirus și astfel a fost nevoit să se retragă din competiție.

”Din păcate, FABI a fost testat pozitiv Covid 19, motiv pentru care a decis să se retraga din Selecția Națională. Îi dorim sănătate și succes în continuare, si îl așteptăm la ediția următoare”, au anunțat reprezentanții Eurovision România.

WOWbiz.ro a luat legătura cu FABI, care ne-a făcut și dezvăluiri exclusive despre începutul lui în muzică. Tânărul a crescut în Germania, mama lui fiind româncă, iar tatăl italian. Niciunul dintre aceștia nu a fost cântăreț, însă FABI a descoperit că are un talent pentru muzică, acum ceva timp, când a decis să-și compună piesele. Prima lui melodie a fost ”Mess”, iar apoi au urmat altele, tot mai complexe.

” Eu nu am povestea clasică a unui artist. Niciunul dintre părinții mei nu este cântăreț, n-am cântat în cor de când eram mic, nu am luat lecții de canto ani de zile. Nu. De fapt, fredonam diverse cântece și am cântat toată viața mea, niciodată pe scenă sau în fața oamenilor. În anul 2017, după ce am absolvit liceul, am început să încarc cover-uri pe YouTube și am decis să-mi fac propria muzică în 2020. M-am învățat prin YouTube, cum să folosesc programul cu care se face muzică, mi-am luat un mini pian și am început să compun primul meu cântec, Mess. Fără să am nicio idee despre notele muzicale, deci fac totul după ureche. După ce am terminat conceptul piesei, am angajat producători puțin amator, online, care mă ajută să sune mai profesional. De cele mai multe ori, ideile îmi vin în mijlocul nopții, când sunt pe jumătate adormit, apoi îmi iau telefonul, îmi înregistrez ideea și o ascult a doua zi și fac ceva din ea. Cam așa”, ne-a spus FABI, despre începutul lui în muzică.

Cât despre Eurovision, FABI ne-a mărturisit că-l urmărește încă de când era mic și că și-a dorit din totul sufletul să participe, fapt care s-a și întâmplat. Doar că piedica lui cea mai mare a fost COVID-19, din cauza căruia s-a și retras din concursul muzical. Acesta lucrează, în timpul liber, la o benzinărie pentru a putea să-și permită să facă muzică, să lucreze cu producători. FABI este conștient că muzica este scumpă, iar dacă vrea să facă asta în continuare, trebuie să muncească.

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

”Adevărul este că urmăresc Eurovisionul de când eram mic și în adâncul sufletului meu, mi-am spus mereu că voi participa la Eurovision. De fapt, am vrut să mă înscriu la Selecția Națională în 2020, cu prima mea piesă ”Mess”, bine că n-am făcut-o, că nu prea-mi mai place piesa asta. Dar TVR a decis să facă o selecție internă și a trebuit să aștept doi ani, pentru a mă înscrie cu ”That Way”, care este a zecea piesă a mea. Piesa este compusă de mine, mă inspir foarte repede atunci când aud melodii noi și îmi plac beat drop-urile. That Way are un beat drop, care te face să dansezi, probabil că m-am inspirat din toate melodiile din playlist-ul meu, așa că s-a născut această melodie

Pentru că sunt doar student, nu pot produce mulți bani, nu-mi pot permite o producție de high-quality și nici nu vreau să le cer bani părinților mei, pentru că vreau să învăț să fiu independent. De aceea, lucrez în weekend la o benzinărie, ca să-mi permit să fac muzică și să lucrez cu producători independenți, să mă ajute puțin. Muzica este, într-adevăr, foarte scumpă, așa că dacă vreau să fac muzică trebuie să lucrez pentru asta”, a continuat FABI.

Fabi Ferrara

Acesta ne-a povestit pe larg și cum a decurs proba live de la Eurovision. FABI a luat lecții de canto, iar pentru prima dată pe o scenă mare, chiar a ieșit bine, adaugă el.

”COVID mi-a distrus de fapt toate planurile. Când am fost în România pentru a-mi întregistra primul spectacol live, am luat lecții de canto, cu două zile de a mă aduce la TVR. Când am fost la București, am întâlnit-o pe Irina Băjan, profesoara mea de canto, care m-a învățat foarte multe despre vocea mea în doua zile. A fost ceva nou pentru mine. Eu am zis să-mi dau o provocare, să particip direct la Eurovision. A ieșit destul de bine pentru prima dată. Vocea nu a fost perfectă, dar acest lucru se poate schimba cu lecții de canto. Totul era aproape gata organizat. Din păcate, nu voi avea șansa să fac un show pe scena mare. Din acest motiv, anul acesta îmi voi face timp să scriu câteva piese pentru Selecția Națională, cu ajutorul grupului Eurovision România vreau să găsesc cea mai potrivită melodie și s-o trimit la TVR pentru 2023, dacă va fi o Selecție”, a mai spus tânărul artist.

Pe cine susține FABI la Eurovision România 2022

FABI a dezvăluit și pe cine susține pentru a câștiga Eurovision România 2022 și pentru a ne reprezenta țara la Torino, în Italia. ”Chiar dacă nu sunt un mare fan manele și rock, sunt absolut încântat de piesa Malere. Sunt sigur că vor face un spectacol super tare pe scenă și că va fi pe placul publicului internațional. Îmi place foarte mult și WRS, în general îmi place muzica lui și vibe-ul pe care-l transmite, dar totuși le urez mult noroc tuturor celorlalți participanți”, a spus cântărețul.

Citeste si: EXCLUSIV! Ce părere are Mihai Trăistariu despre piesa lui Costi Ioniță de la Eurvision 2022: „E o piesă care poate câștiga!”

Cât despre proiectele muzicale, FABI urmează să lanseze mai multe piese, pe care le are deja pregătite. ”Voi mai lansa cântece și în afara Eurovisionului, pentru că am o mulțime de proiecte pe laptop și as vrea să le arăt lumii. Și pentru că m-am născut în Germania, mama este din România, tatăl meu este din Italia. Am piese în mai multe limbi, în spaniolă amestecată cu germană, doar în spaniolă, doar în germană. Apreciez mult că am învățat și română, pentru că România este a doua mea casă și poate cine știe, voi scrie și un cântec în limba română”, a adăugat acesta.

FABI ne-a dezvăluit și mai mulți artiști cu care i-ar plăcea să colaboreze în viitor: ”Cu siguranță ar fi Inna, pentru că o urmăresc de când eram copil. Îmi place muzica și de la Irina Rimes, Carla`s Dreams și Smiley. Și chiar dacă am crescut în Germania, mereu am ascultat și muzica din România, 3SudEst, Blondy, etc”, a conchis FABI.

Fabi Ferrara