EXCLUSIV! Fanii au văzut doar o colaborare de succes, însă în spatele scenei este o altă poveste! Oana Radu l-a impresionat pe artistul Dragoș: "Este un artist și un om minunat"

Dragoș Roșu, unul dintre tinerii artiști din România, a vorbit pentru WOWbiz.ro despre prietenia cu Oana Radu, după ce a lansat o piesă cu ea. În urmă cu ceva timp, Oana Radu și Dragoș lansau piesa ”Labirint”, care s-a bucurat de un adevărat succes.

Pe lângă faptul că cei doi au colaborat din punct de vedere profesional, iată că tânărul artist spune că au legat și o prietenie frumoasă. Dragoș spune despre Oana Radu că pe lângă faptul că este un artist minunat, cântăreața este și un om de excepție.

Mai mult, artistul a vorbit și de proiectele următoare din cariera lui muzicală. Acesta promite că va lansa noi piese la momentul potrivit. ”Colaborarea cu Oana Radu nu a adus doar un proiect muzical frumos, dar și o prietenie frumoasa. Oana este un artist minunat cât și un om minunat și cu siguranța o sa mai existe colaborări intre mine și Oana. In curând urmează sa lansez noi proiecte muzicale, nu ma pot pronunța sa dau o data exactă pentru anul acesta am ales sa ma focusez cel mai mult pe studii având in vedere ca sunt in ultimul an la Facultatea de drept european și internațional”, a declarat Dragoș Roșu, pentru WOWbiz.ro

Dragoș și Oana Radu [Sursa foto: Captură YouTube]

Cu cine ar vrea Dragoș să colaboreze în viitor

Dragoș Roșu ne-a spus că i-ar plăcea să colaboreze, în viitor, cu artiști precum Theo Rose, Andia, Liviu Teodorescu și alții. ”România se bucura de mulți artiștii foarte talentați. Mi-ar plăcea tare mult sa colaborez cu Lidia Buble, Andia, Connect-R, Liviu Teodorescu, Theo Rosé și lista poate continua”, a transmis Dragoș.

Cât despre pandemia de COVID, Dragoș spune că întreaga industrie a muzicii a fost afectată: ”Din păcate aceasta pandemie a afectat întreaga industria a muzicii. In toată aceasta perioada mi-am dorit doar ca familia mea și toți oamenii sa fie bine”.

Dragoș Roșu [Sursa foto: Facebook]