EXCLUSIV. Fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu, clipe de disperare. Anca este suspectă de cancer și se pregătește de operație: ”Nu l-am sunat nici pe tatăl meu”

Anca Codrescu, fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu, are parte de momente foarte grele din cauza problemelor de sănătate. Aceasta ne-a oferit detalii despre clipele dificile prin care trece, mărturisind că nu îi este deloc bine, după ce a aflat că trebuie să se opereze.

Anca Codrescu a izbucnit în lacrimi, vorbind despre posibilitatea de a avea cancer, lucru care o macină până la aflarea rezultatului. Asta pentru că Anca a fost supusă mai multor analize în Spania, iar medicii urmează să o anunțe, marți, dacă chistul ovarian respectiv este cancerigen sau nu.

Totuși, aceasta are nevoie de operație, lucru care o sperie. Anca ne-a povestit pe larg că și-a găsit părinții naturali, despre care a aflat și lucruri care au șocat-o de-a binelea. Tatăl biologic al acesteia s-a stins din viață din cauza cancerului. La fel s-a întâmplat și în cazul mătușii mamei ei. Acum, fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu încearcă să nu se gândească la ce-i mai rău.

Anca Codrescu [Sursa foto: Facebook]

Anca Codrescu, dezvăluiri dureroase despre problemele cu care se confruntă

Anca Codrescu ne-a povestit că durerile au început de aproximativ două luni și tocmai din acest motiv a mers la un control de rutină. Fiica adoptivă a actorului a mers imediat la spital, acolo unde medicii din Spania i-au făcut mai multe investigații.

În prezent, aceasta așteaptă ca medicii să-i spună dacă chistul respectiv este cancerigen sau nu.

”Am fost pentru un control de rutină, pentru că aveam dureri la piept, ceea ce am avut acum șapte ani în România, înainte să plec în Spania. De o lună-două am început, din nou, cu dureri și mă deranjau. M-am dus la spital la îndemnul fostului meu partener. M-am dus la spital, palpabil nu au simțit cine știe ce. După un ecograf intern mi-au găsit un chist ovarian. Mi-au scris diagnosticul și tratamentul- chirurgical. Deci trebuie să mă opereze, dar trebuie să vadă de ce natură este. Mi-au făcut analize, ca să vadă dacă este cancerigen sau nu. Acum trec prin niște momente...nu l-am sunat nici pe tatăl meu, pentru că nu mi-am dorit să afle. Până marți, până primesc rezultatul, stau pur și simplu cu gândul dacă am cancer sau nu. Am o familie, fiindcă mi-am găsit și părinii naturali. Tatăl natural a murit de cancer, mătușa mamei mele naturale la fel. A murit de cancer. Trec prin niște momente dificile”, ne-a mărturisit, în lacrimi, Anca Codrescu.

Anca Codrescu [Sursa foto: Facebook]