EXCLUSIV George Burcea, gest neașteptat pentru Viviana Sposub, în direct! A pus mâna pe telefon și i-a scris un mesaj emoționant. La scurt timp, ea a făcut anunțul: "Oamenii se așteptau să fiu cerută"

George Burcea a recurs la un gest surprinzător în timp ce iubita lui se afla în direct, în platoul WOWbiz. Actorul a vrut să-i aducă zâmbetul pe buze finalistei "Bravo, ai stil! Celebrities", așa că a pus mâna pe telefon și i-a scris un mesaj în timpul transmisiunii live.

George Burcea, declarație de dragoste în direct, pentru Viviana Sposub

George Burcea a vrut să-i demonstreze Vivianei că îi este alături la orice pas, indiferent de moment. Invitată în platoul WOWbiz pentru a vorbi despre finala "Bravo, ai stil! Celebrities", vedeta a povestit că își dorea foarte mult să câștige competiția, pentru că s-a dedicat în totalitate show-ului, încă de la început.

Văzându-și iubita vizibil emoționată, actorul s-a gândit să-i aducă zâmbetul pe buze, motiv pentru care i-a lăsat repede un mesaj în secțiunea de comentarii: "Te iubesc, Vivian!", a scris George Burcea, în timpul live-ului.

Viviana Sposub, pregătită să îmbrace rochia de mireasă?

Viviana Sposub a mărturisit că cei care au urmărit-o la "Bravo, ai stil! Celebrities" se așteptau ca George Burcea să o ceară de soție în gală, atunci când concurentele au avut tematica "Mireasa". Tânăra a dezvăluit că ea și partenerul ei nu se grăbesc momentan să ajungă în fața altarului, din cauză că bărbatul mai are anumite chestii de rezolvat, referitoare la fosta căsnicie: "Nu m-a cerut, pentru că George are niște treburi de rezolvat și situația este puțin mai complicată, dar când va fi liber de contract, cu siguranță. Încercăm să vină de la sine, să facem totul pas cu pas. Dacă oamenii se așteptau să fiu cerută (n.r. de George Burcea în gala Mireasa de la "Bravo, ai stil!"), eu nu mă așteptam. Gala Mireasa cred că rămâne una dintre favoritele mele, a fost prima gală pe care am câștigat-o și prima în care George m-a însoțit. Mai este timp până o să mă vedeți mireasă.", a declarat Viviana Sposub, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Finalista "Bravo, ai stil! Celebrities" a povestit și care a fost reacția iubitului ei, atunci când a văzut că aceasta nu a fost declarată câștigătoare: "După finală m-am dus către el. Nu ne-am spus nimic, ne-am uitat unul la altul și într-un final mi-a zis: Tu ești câștigătoarea mea!", a adăugat Viviana.

