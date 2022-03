EXCLUSIV. George Burcea și promisiunea făcută Vivianei Sposub, pe care nu a îndeplinit-o! Prezentatoarea a spus-o în direct, fără rețineri: ”Mi-ai promis”

In articol:

Viviana Sposub a fost prezentă în platoul WOWbiz, în emisiunea moderată de Diana Bianca, unde a făcut dezvăluiri inedite despre matinalul ”Dimineața cu noi”, dar și despre cum stau lucrurile între ea și George Burcea, după noul loc de muncă al vedetei. Viviana a povestit cu lux de amănunte ce schimbări au avut loc în viața ei de când face parte din proiectul ”Dimineața cu noi”.

Finalista ”Bravo, ai stil! Celebrities!” spune că cel mai greu îi este să se trezească, aproape în fiecare dimineață, în jurul orei 4. Se pregătește pentru emisiuni, mănâncă, își alege ținuta, își face părul și pleacă la drum.

Viviana Sposub [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce i-a promis George Burcea iubitei lui

Viviana Sposub a recunoscut că de când a început ”Dimineața cu noi”, iar ea se trezește la primele ore ale dimineții, George nu se trezește în același timp cu ea.

Aceasta i-a transmis, în direct, un mesaj lui George Burcea, spunându-i că i-a promis că o să se trezească tot la 4, așa cum face ea.

” El are foarte mare încredere în mine, uneori mai multă încredere decât am eu. După proiectul Bravo, ai stil el era sigur că cineva, undeva o să vadă potențialul din mine și că o să fac ceva pe mai departe. El a fost foarte fericit. Ne sprijinim reciproc în orice proiect și în orice pas din viața noastră. Consider că treaba asta mă ajută mult și pe plan profesional. Dacă nu aș avea susținere de acasă, nu aș mai fi la fel de liniștită în fața camerei. Recunosc, George gătește. Gătește foarte bine. Are foarte multe rețete care mie îmi plac. Și eu mă ocup întotdeauna de dezastrul pe care-l lasă în bucătărie. Și uite că dimineața, deși mi-a promis că se va trezi odată cu mine, se trezește așa pe la un 5 și ceva, dacă mi-e bine, am mâncat. Și îl iert, îl las să mai doarmă. Mi-ai promis, George, mi-ai promis”, a spus Viviana Sposub, în platoul WOWbiz.