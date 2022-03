EXCLUSIV. Gratzia a descoperit terapia prin belly dance! Cum le ajută pe alte tinere să se elibereze de gândurile negative, dansând din buric

In articol:

Grazia Popa și-a descoperit pasiunea pentru belly dance, cu mulți ani în urmă! Cu timpul, tânăra a început să aprofundeze tainele acestui dans oriental și să facă cursuri profesionale. ” Legătura cu belly dance-ul o am de mică, de când eram copil, dar de dans, în mod profesional, m-am apucat în 2018. La 14 ani studiam singură mișcările de pe YouTube și mai dansam singură, iar din 2018 am început să iau lecții de grup și particulare și am început să dansez mai mult și mai des”, ne-a dezvăluit Gratzia.

Gratzia

Citeste si: Natasha Korotkina a revenit cu dansul din buric la Românii au Talent, sezonul 11. Lui Florin Călinescu i s-a făcut rău când a văzut-o dansând în sezonul 10

În timp ce urma un curs de spiritualitate, legat de partea artistică, Gratzia a decis să se înscrie și la cursuri de belly dance. Așa a început totul, așa au urmat spectacolele alături de alte fete, dar și singură. Aceasta ne-a mărturisit că pentru prima dată a dansat în fața a sute de oameni, un moment fabulos pentru ea.

”Fiind la un curs de spiritualitate, de descoperire interioară, unde îmbinăm rațiunea cu simțirea, am descoperit latura mea artistică. Am rezonat foarte bine cu dansul. Mult mai bine am rezonat cu belly dance-ul. Atunci am ales să fac belly dance. Am luat vreo patru-cinci luni cursuri și am dansat pentru prima dată pe o scenă, în fața a 800 de persoane, împreună cu alte fete. Ulterior, am mai dansat, cu aceleași fete la un public mai mic. Apoi am început să lucrez în mod particular, iar apoi profesoara mea de belly dance mi-a propus să vin la un eveniment, la care să dansez pe muzică live. Am mers și am dansat pentru prima dată pe muzică live, de data asta, singură, fără fete. De data asta a fost puțin mai provocator pentru mine să dansez singură și practic, cam de aici a început și dezvoltarea mea, din punct de vedere al terapiei, adică să folosesc belly dance-ul ca terapie”, a continuat Gratzia.

Citeste si: Volodimir Zelenski se predă? Anunţul momentului, din Ucraina: „M-aş gândi la viaţa oamenilor mei”- bzi.ro

View this post on Instagram A post shared by Gratzia Popa (@gratzia.popa)

Cum a descoperit Gratzia belly therapy

Tânăra olteancă s-a bazat pe terapie, pe dezvoltarea ei personală și a încercat cât mai mult să se elibereze de gândurile negative. ” Am început să dansez, să mă antrenez și când făceam mișcările, vedeam așa care era gândurile mele vizazi de corpul meu, de ce simt, de ce nu-mi ies mișcările din cap, pentru că în capul meu, mișcările ieșeau foarte bine, dar când mă apucam să le fac, în plan fizic, nu se întâmpla asta. Pentru că mult timp am lucrat inclusiv la dezvoltarea mea personală, la dezvoltarea mea interioară, la descoperirea de sine, am început să-mi aplic tehnicile de eliberare emoțională, pe care le-am învățat eu la cursuri”, a adăugat tânăra.

Gratzia

Gratzia ne-a dezvăluit cum a descoperit belly terapia și cum a început să lucreze cu alte fete, care aveau nevoie să se elibereze de diferite gânduri negative. ”În timp ce făceam acasă mișcările de belly dance, aplicam și partea de terapie. Am început cumva să denumesc tehnica asta- belly therapy, pentru că era atât o terapie pentru mine, cât și o expresie de sine a părții mele artistice. Mă ajuta să eliberez emoțiile din corp, gândurile negative și tot ce mă bloca să mă mișc fluid și să mă simt bine în corpul meu. Belly dance-ul m-a conectat foarte mult cu latura mea feminină.

Așa am început belly therapy. Prima dată le-am povestit unor colegi în cadrul unui curs de lidership. M-am prezentat ca făcând și belly dance, printre altele, iar una dintre fete mi-a zis că ar vrea si ea. Atunci am început să-i zic ca folosesc mișcările din Belly dance pentru conectarea cu energia feminină și eliberarea emoțională. Ea mi-a zis că asta caută, că vrea să se descopere pe ea ca femeie”, a spus tânăra.

View this post on Instagram A post shared by Gratzia Popa (@gratzia.popa)

Se pare că terapia i-a făcut mult bine, căci Gratzia a primit numai răspunsuri pozitive din partea fetelor care au încercat belly therapy: ”Primele feedback-uri pe care le-am primit după belly therapy au fost legate de încrederea în sine. Tipa cu care lucram mi-a spus că are mai multă încredere în ea și a început să iasă la întâlniri. A început să poarte fuste, rochii, chiar dacă corpul ei nu era 90-60-90. Și de aici am început să dezvolt și să lucrez și cu alte fete. În momentul de față, lucrez cu un grup de fete, pe domenii specifice, folosind terapia și belly dance-ul”.

View this post on Instagram A post shared by Gratzia Popa (@gratzia.popa)