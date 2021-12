EXCLUSIV! Iasmina Halas le dă replica Bernei și lui Philip! Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei? "M-a pus într-o lumină proastă"

In articol:

Iasmina Halas a fost una dintre cele mai iubite concurente care au participat vreodată la show-ul fenomen “Puterea Dragostei”. Aceasta a fost implicată în diverse subiecte controversate, cel mai mediatizat fiind cel despre o presupusă cunoaștere cu Philip, în timp ce acesta se afla în competiție.

Iasmina Halas, mesaj acid pentru Berna

Atât Berna, cât și fostul ei iubit, Philip, au vorbit despre asta, public, iar acum i-a venit rândul Iasminei Halas să le dea replica.

Iasmina Halas și Cornelia Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

În timpul competiției, Philip afirma că era în cunoaștere cu 3 femei: Ligi, Berna și Iasmina Halas. Deși cea cu care a format o adevărată relație a fost Berna, ulterior, după despărțire, tânărul susține că cele mai multe șanse la inima lui le-ar fi avut Iasmina, dacă ar fi intrat și ea în casă, în sezonul respectiv.

În cadrul emisiunii “Totul despre Puterea Dragostei”, moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Iasmina Halas rupe tăcerea și spune cum au stat lucrurile, între ei, de fapt, comentând declarațiile Bernei despre ea, care au deranjat-o extrem de tare.

“Ceea ce a spus Berna nu are nicio legătură cu adevărul și m-a pus într-o lumină proastă. Philip nu era sub nicio formă într-o relație cu mine, pentru că nu poți să ai o relație virtuală și nu poți să te îndrăgostești la telefon. Eu și el vorbeam prietenește, nu ne-am întâlnit niciodată. Am văzut și ce a zis Philip, însă eu nu i-am dat niciodată follow, nu i-am scris niciunui bărbat, din start sunt excluse aceste informații pentru că sunt total neadevărate. Philip nu avea cum să le lase nici pe Berna, nici pe Ligi, pentru mine, pentru că noi nu eram împreună.” , a declarat Iasmina Halas.

Se pare că Bernadette a reușit să o supere foarte tare pe Iasmina cu ceea ce a spus despre ea.

Blondina susține că dacă își dorea cu adevărat, ar fi fost poate și acum împreună cu Philip. Aceasta își amintește cum, deși era acasă, știa tot ce se întămplă în emisiune, vorbind non-stop cu Philip.

“Eu nu mă compar cu ea și nici ea nu ar trebui să se compare cu mine. Dacă eu nu sunt “foc”, nu mă interesează să fiu, iar poate că dacă eu eram într-un anumit loc, la o anumită perioadă, cu siguranță poate avea o altă părere. Nu mă interesează sub nicio formă părerea ei. Philip nu avea cum să mă aleagă pe mine pentru că nu i-am dat ocazia asta. În acea perioadă eu știam ce face Philip în casă, noi vorbeam tot timpul, știam toate discuțiile, inclusiv cele cu Ligi. Dacă eram atât de interesată de el ori intram în casă, ori îl chemam afară. Dacă luptam, cu siguranță obțineam ce voiam, nu mi s-a întâmplat niciodată să nu obțin ceea ce îmi doresc.”, a mai spus Iasmina Halas.

Iasmina Halas își spune părerea despre fostul cuplu dintre Berna și Philip

Iasmina Halas și Cornelia Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Chiar dacă au existat aceste replici acide între ei și s-a format un fel de triunghi amoros, Iasmina își spune părerea sinceră despre Berna și Philip, din perioada în cae aceștia formau un cuplu.

“Eu i-am apreciat pe ei, mi se părea că arătau foarte bine împreună, că se potriveau, erau apropiați și de vârstă, chiar am considerat că Philip și-a găsit o fată pe gustul lui. Îl vedeam lângă ea, erau frumoși amândoi.Eu eram oricum prea matură pentru el.”, a mărturisit Iasmina Halas, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

