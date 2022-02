EXCLUSIV! Iasmina Halas și Mihai s-au despărțit imediat după finala sezonului 4 „Puterea dragostei”! Tânăra a venit însoțită de Duțu și au făcut primele declarații

In articol:

Iasmina Halas și Duțu sunt doi dintre concurenții sezonului 4 Puterea dragostei care au demostrat de-a lungul timpului că sunt puternici și merită să ajungă până în marea finală a concursului. Iasmina a format un cuplu cu Mihai, alături de care a câștigat și titlul de cuplul favorit al sezonului 4.

Iasmina și Duțu spun adevărul despre Mihai

Duțu nu a avut nicio relație, însă a fost un personaj iubit de public, fapt care l-a adus în topul celor mai votați concurenți.

Iasmina se numără printre concurentele cele mai apreciate de public, motiv pentru care a ajund și în marea finală. Aceasta a format un cuplu cu Mihai, însă, imediat după finală, a făcut o dezvăluire, în platoul WOWbiz.ro, la care nimeni nu se aștepta. Motivul pentru care ne-a acordat interviul după finală, alături de Duțu și nu de Mihai, este pentru faptul că cei doi nu mai sunt împreună.

Aceștia s-au despărțit chiar la întoarcerea în România, rupând orice legătură. Iasmina Halas ne-a spus toată povestea, motivul fiind unul halucinant.

"Mi s-ar fi părut normal să vin cu Mihai să lămurim situația, doar că el este destul de afectat pentru faptul că nu a câștigat și pe lângă toate acestea, relația noastră s-a încheiat în momentul în care am plecat din Turcia, am încheiat orice legătură, tocmai de aceea nu ne-au văzut susținătorii împreună. Eu nu am vrut să spun nimic pentru a nu influența voturile. Tocmai de aceea am ținut ascuns faptul că în avion, la întoarcere, Mihai s-a sărutat cu Daniela, de față cu ceilalți concurenți. Ea mi-a spus ceva, dar nu am luat-o în serios, până să îmi spună și restul concurenților.", a declarat Iasmina, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Finalista sezonului 4 Puterea dragostei se află încă în șoc, după cele întâmplate. Aceasta a mărturisit faptul că Daniela i-a povestit despre pupicul dintre ea și Mihai, însă, pe moment, nu a crezut-o. De asemenea, Iasmina ne-a dezvăluit și ce i-a spus fostul ei iubit despre această stuație.

"Nu mă gândeam nicio secundă că Daniela îmi spune adevărul sau că este vorba chiar despre ea, din contră, nu am luat-o în serios. Chiar m-am și supărat în momentul ăla, i-am și atras atenția, dar ulterior am primit și confirmarea din partea ei. Din partea lui nu am primit-o. Nu mi-a recunoscut nici măcar după finală. Mi-a spus că vorbesc prost colegii și să nu cred.", a povestit Iasmina Halas, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Duțu, prezent alături de Iasmina, a afirmat că a fost martor la sărutul dintre Mihai și Daniela. Astfel, și-a spus și el părerea despre situația la care a asistat, lămurind lucrurile.

"Daniela stătea mai mult după el. Ea era îndrăgostită de el, dar nu recunoștea în emisiune. Zicea că nu, dar ea era fiartă după el.", a precizat Duțu, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

Ce relație au, de fapt, Iasmina și Duțu

Fiind atât apropiați, Iasmina și Duțu ridică semne de întrebare atunci când vine vorba de relația lor. Cei doi au decis că trebuie să spună adevărul și să facă lumină în ceea ce privește acest subiect. Astfel, Iasmina și Duțu au recunoscut ce este între ei, de fapt, și ce au spus părinții acesteia despre el.

"Duțu: Am plăcut-o pe Iasmina de când a intrat în casă, dar am rămas doar prieteni, ne înțelegem mult mai bine așa.

Iasmina: Părinții mei chiar și-au făcut o părere foarte bună despre Duțu, îl apreciau și îl suțineau. Familiei mele i-ar fi plăcut să formez un cuplu cu el, dar nu a fost să fie. Noi suntem foarte buni prieteni și în afara casei.", au afirmat cei doi finaliști, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.