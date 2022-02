EXCLUSIV. Ieri fotbalist, astăzi artist! Cosmin Bîrlan, tânărul care duce mai departe cântecul din Mehedinți. Ce i-a transmis Angelica Stoican de față cu toată lumea

In articol:

Cosmin Bîrlan este unul dintre tinerii artiști de muzică populară, care își reprezintă zona, cea a Mehedințiului, cu multă cinste! Ieri era fotbalist, astăzi este interpret de muzică populară. Cântărețul și-a descoperit pasiunea pentru muzică la o vârstă fragedă, însă s-a decis să facă o carieră din asta, abia la 20 de ani.

Cosmin Bîrlan ne-a oferit un interviu exclusiv despre începuturile lui ca artist, carieră muzicală și artiștii cunoscuți în folclorul românesc, de care se simte apropiat.

Cosmin a fost fotbalist în Liga 1, până când viața lui a luat o întorsătură neașteptată. A mers la o nuntă, unde a fost remarcat de celebrul Petrică Nicoară Sîrbu, care l-a pus să cânte. ” Eu cânt de când mă știu, doar că până la 20 de ani nu am făcut treaba asta la modul profi. Cântam prin casă, cântam cu bunicii, cântam mereu. Se întâmpla de foarte multe ori să cânt și când eram la fotbal cu echipa, după victoriile echipei. Am fost fotbalist până la 20 de ani, am jucat la Craiova, iar apoi, timp de 4 ani, am jucat la Pandurii Târgu Jiu. Aveam 20 de ani, eram cel mai mic din lot la vremea aia. Timp de un an m-am antrenat cu echipa mare a celor de la Pandurii Târgu- Jiu, reușind să prind lotul în meciul cu U Cluj.

Ultimul meu meci în care am evoluat, a fost la Alba Iulia. După sfârșitul meciului am plecat spre Târgu Jiu, ajungând în jurul orei 12 noaptea acasă. Mi-am lăsat echipamentul de fotbal în Târgu Jiu, mi-am luat un costum elegant pe mine și am plecat să onorez o invitație la o nuntă din satul meu, Prejna. Cum am ajuns acolo, socrul mic (fiind și rudă cu mine) m-a rugat să merg si să cânt o melodie, pentru că el mă auzea de fiecare dată când mergeam la bunica, cu care cântam prin curte.

Aveam mari emoții, iar ele s-au accentuat când Petrică Nicoară Sîrbu m-a chemat la microfon să le cânt oamenilor prezenți la nuntă. După acea seară în care am cântat, Petrică Nicoară m-a sunat și mi-a spus că am har de la Dumnezeu și că pot să reușesc să ajung un nume mare în muzică, dacă iau în serios lucrul ăsta. Mi-a spus să merg la Timișoara, pentru că el mă primește cu brațele deschise și pot să cânt alături de ei. Am cântat aproape cinci luni la Timișoara alături de formația Nicoară la multe evenimente” , ne-a dezvăluit Cosmin Bîrlan.

Mătușa lui, Anica Ganțu, i-a oferit sfaturi prețioase de care a ținut cont. S-a întors în Mehedinți, a mers la multe festivaluri, apoi a început să lucreze treptat la repertoriul lui. Așa a început drumul spre succes. ”Mătușa mea, Anica Ganțu, nu știa că eu îmi doresc să cânt, să fac o profesie din muzică. Mi-a dat cele mai bune sfaturi și mi-a spus așa: Dacă vrei să cânți și să-ți reprezinți cu cinste zona din care vii, și anume Mehedinți, te întorci acasă, mergi prin festivaluri, câștigi premii importante, după care te apuci să-ți faci repertoriul. În toate astea, eu am să te ajut și o să-ți fiu alături.

Coincidență sau nu, primul mare festival național la care am fost laureat a fost ”Maria Lătărețu”, la Târgu Jiu, unde am luat premiul special al juriului. În prezent, colaborez cu Ansamblul profesionist ”Doina Gorjului”. Au urmat alte festivaluri, la care am fost laureat, spre exemplu ”Mariana Drăghicescu”, ”Ponoare, Ponoare”, ”Lucreția Ciobanu”, ”Vasile Conțiu”, ”Vedeta Populară”, unde am fost semifinalist. După ce am câștigat mai multe premii, am început să lucrez la repertoriul meu. Mi-am făcut repertoriul, iar de aici a început cu adevărat cariera mea în muzica populară”, a dezvăluit Cosmin Bîrlan, pentru WOWbiz.ro. În prezent, Cosmin Bîrlan colaborează cu ansamblul profesionist Doina Gorjului, mai exact artistul ia parte și cântă alături de ei.

Cosmin Bîrlan [Sursa foto: Facebook]

Cosmin Bîrlan, legătură specială cu Angelica și Niculina Stoican

Cosmin Bîrlan are o legătură specială cu Angelica Stoican, dar și cu fiica acesteia, Niculina Stoican. Tânărul artist se simte mândru de toate aparițiile lui alături de cele două legende ale muzicii populare din Mehedinți. Cântărețul ne-a dezvăluit ce i-a transmis Angelica Stoican, la TV, în fața tuturor.

” Suntem din același sat. Doamna Niculina mi-a dat multe sfaturi, toate aparițiile alături de dumneaei sunt și vor rămâne importante pentru mine, pentru că e un nume ce reprezintă foarte mult în folclorul românesc. Eu mă mândresc și mă consider un om tare norocos prin faptul că am lângă mine personalități ale muzicii populare românești. Sunt fericit și împlinit pentru toate aparițiile TV alături de marea doamna a cântecului mehedințean Angelica Stoican, care m-a prezentat drept tânărul din generația nouă în care are mare încredere, că poate duce mai departe cu cinste cântecul din Mehedinți!”, ne-a spus Cosmin Bîrlan.

Cosmin Bîrlan si Angelica Stoican [Sursa foto: Facebook]

Acesta spune că de la bun început, cele două mătuși ale lui l-au susținut în cariera muzicală. ” Lângă mine de la bun început a fost mătușa mea, Anica Ganțu, care m-a ajutat și cu repertoriul și a fost lângă mine de la bun început, din prima zi în care eu am pășit pe scenă. Mătușile mele, Anica Ganțu si Mariana Ganțu, m-au susținut cu tot sufletul și o vor face ori de câte ori vor acea ocazia!”, a continuat artistul.

Cosmin Bîrlan si Anica Ganțu

Întrebat de trei artiști cu care i-ar plăcea să colaboreze pe viitor, Cosmin Bîrlan ne-a mărturisit trei nume: Niculina Stoican, Cornelia Rednic, Andreea Voica. ”Sunt trei nume mari ale folclorului românesc, pe care eu le apreciez și le respect foarte mult!”, a conchis acesta, potrivit WOWbiz.ro

Cosmin Bîrlan, Cornelia Rednic și Angelica Stoican