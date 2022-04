EXCLUSIV! Imagini demențiale cu Mihai Bobonete la cumpărături! Actorul duce "greul" familiei, ca să-și protejeze soția

In articol:

Mihai Bobonete este un îndrăgit actor de comedie. Iubește teatrul și tot ce înseamnă divertisment. Fanii îl adoră pentru simțul umorului și buna dispoziție pe care o are constant.

Mihai Bobonete, în ipostaze rar întâlnite

Mihai Bobonete a fost surprins la o sesiune de shopping cu soția sa [Sursa foto: WOWbiz ]

Mihai Bobonete, pe lângă latura sa artistică, are și o slăbiciune și anume soția sa. Acesta a declarat în repetate rânduri cât de mult o iubește și cât de fericit este alături de ea. De curând, actorul a fost surprins de către paparazzi WOWbiz în timpul unei sesiuni de cumpărături cu partenera lui de viață.

Mai întâi, au intrat într-un centru comercial, unde au umplut un cărucior întreg, plin cu mâncare, fructe, legume, produse de uz casnic, de curățenie și alte lucruri pentru ei. Mihai Bobonete a fost extrem de grijuliu și galant cu soția sa, el fiind cel care a cărat căruciorul și a pus cumpărăturile pe bandă. Bineînțeles, că tot el a fost și cel care a scos cardul și a plătit.

Mihai Bobonete, la cumpărături cu soția [Sursa foto: WOWbiz ]

După aceea, Cătălina a intrat în mașină, iar soțul ei a pus toate cumpărăturile în portbagaj, iar apoi a dus căruciorul la locul lui. Pe tot parcursul sesiunii de shopping, Mihai Bobonete și soția sa s-au relaxat, au povestit și au făcut toate cumpărăturile necesare pentru casă, exact ca doi soți familiști.

Cum s-au cunoscut Mihai Bobonete și soția sa

Mihai Bobonete și Cătălina au o poveste foarte interesantă. Cei doi se știu de mici și au evoluat împreună. Se iubesc mult, iar cadrul în care s-au cunoscut este absolut unic. Povestea a fost spusă chiar de actor.

"La 14 ani, când a venit vremea să dau la liceu, am intrat la Slobozia, la mate-fizică, la Mihai Viteazul. Și am stat în internat, unde existau două camere de băieți și 30 de camere de fete, de la vârsta gimnaziului până la postliceală. Acolo am cunoscut-o și pe Cătălina, la o petrecere, în cantina internatului. Am invitat-o la un dans și aia a fost. Ea avea 12 ani, eu 14, iar motivul pentru care venise acolo era că avea o soră mai mare, la liceu, și locuiau împreună. Familia e familie, aici nu negociez timpul și atribuțiile mele de părinte și de soț, apoi serialul căruia îi datorez atât de mult și abia după vin emisiunile din televiziune și spectacolele mele de stand-up comedy și impro. Pescuitul, pentru mine, e liniștea care îmi încarcă bateriile și mă menține bun și visător, soția mă ține veșnic îndrăgostit, copiii mă țin tânăr, serialul mă ține cunoscut și apreciat, televiziunea îmi dă bani. Spectacolele îmi mențin umorul și buna dispoziție, așa că voi găsi timp pentru toate de fiecare dată.", a declarat Mihai Bobonete, în urmă cu ceva timp, pentru viva.ro.