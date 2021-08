EXCLUSIV! Imaginile momentului! Așa își revine Oana Mizil după ce-a zis că a bătut-o Vanghelie! A fugit direct la mare să scape de supărare!

Oana Mizil se relaxează la mare, după scandalul în care s-a aflat în prim-plan [Sursa foto: WOWbiz.ro ] 23:22, aug 1, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Oana Mizil nu pare deloc afectată de cele întâmplate în urmă cu doar câteva zile, când între ea și soțul ei, Marian Vanghelie, a pornit o discuție mai aprinsă, în urma căreia, spune ea, ar fi fost și agresată.

Oana Mizil se „scaldă” în razele soarelui, după scandalul cu Marian Vanghelie

Paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o, în urmă cu doar câteva ore, într-o formă de zile mari, la plajă, iar dacă ar fi să ne luăm după imagini, bruneta pare că a dat uitării episodul care ar fi băgat-o în spital.

Și-a dorit să își împace soția și așa a și făcut! Dacă la câteva ore de la apariția informației potrivit căreia Oana Mizil ar fi fost bătută de propriul soț, acesta din urmă dădea asigurări că relația lor e una bună și că vor merge în vacanță, acum WOWbiz.ro are și dovada. Soarele a răsărit și la propriu și la figurat în familia Oanei Mizil și a lui Marian Vanghelie. Paparazzi noștri, vigilenți ca întotdeauna, au surprins-o pe aceasta în timp ce se relaxa sub razele soarelui. E adevărat, am surprins-o singură, dar cel mai probabil ea se află în compania soțului ei.

Partenera de viață a lui Marian Vanghelie și-a băut cafeaua pe plajă[Sursa foto: WOWbiz.ro ]

Îmbrăcată într-un costum de baie de culoare albă, cu un imprimeu floral și cu ochelari de soare pe ochi, partenera de viață a lui Vanghelie și-a băut astăzi cafeaua la malul mării.

Iar dacă la început a preferat să stea sub umbrelă, la umbră, la puțin timp a decis că este momentul să lucreze la un bronz perfect, așa că s-a întins cu spatele la soare și a avut grijă să-și dea bretelele de la costumul de baie jos pentru a nu rămâne cu urme inestetice.

De la ce a pornit cearta dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie

Zile întregi, Oana Mizil și Marian Vanghelie au ținut primele pagini ale ziarelor, după ce aceasta l-a acuzat pe fostul edil al Sectorului 5 că ar fi bătut-o. Ea a ajuns în urmă cu mai bine de o săptămână la spitalul Elias, unde medicii care au examinat-o au chemat de urgență poliția, care a emis un ordin de protecție valabil cinci zile de la acel moment, pe numele fostului primar.

Oana Mizil vrea să se întoarcă de la mare cu un bronz demn de invidiat [Sursa foto: WOWbiz.ro ]

Între timp, apele s-au mai liniștit în familia lor, iar Oana Mizil a anulat restricția. Marian Vanghelie a dat asigurări că între ei a fost doar o ceartă mai aprinsă și că în viitorul apropiat cei doi se vor delecta cu razele soarelui pe litoral, exact cum am relatat mai sus.

Potrivit spuselor lui Vanghelie, motivul internării soției lui la spital a fost o problemă mai veche cu tensiunea, nicidecum din cauza unor presupuse violențe, așa cum a susținut femeia anterior, care s-a accentuat după ce Oana a vrut să plece acasă la o rudă în urma unei discuții, iar el nu ar fi fost de acord. De aici ar fi degenerat scandalul în urma căruia aceasta a ajuns la spital.

Marian Vanghelie a făcut o promisiune. De acum încolo el nu va mai ridica niciodată tonul atât de tare atunci când are o discuție în contradictoriu cu Oana Mizil.

„ A vrut să plece la mătușa ei, care stă aproape, stă la cinci case distanță și eu nu am fost de acord. I-am zis ‘Ne facem de râs’. De aici a început cearta și a fost problema ei cu tensiunea. Dacă nu chemam ambulanța, nu se ajungea aici. Certuri și discuții sunt în orice familie, știți cum e.

I-am făcut o promisiune. Că de acum încolo nu voi mai ridica atât de tare tonul într-o ceartă. Totul e bine, acum ne pregătim să plecăm la mare", a declarat Marian Vanghelie în urmă cu câteva zile.