EXCLUSIV! În ce relații au rămas Marinescu și Maria? Ce spune câștigătorul sezonul 3 Puterea Dragostei despre Bianca Comănici, Ella, Andra Voloș și Roxana Buzoiu? Care este preferata lui?

Cristian Marinescu este marele câștigător al sezonului 3 "Puterea Dragostei". Acesta a întâmpinat multe obstacole, a primit multe critici, jigniri și a participat la diverse strategii, însă, cu toate acestea, a ocupat mereu locul întâi în ceea ce privește voturile telespectatorilor.

Cum se mai înțeleg Marinescu și Maria?

A demostrat puterea dragostei prin relația cu Maria, dar și idilele pe care le-a avut cu alte concurente din casă.

În cadrul show-ului fenomen "Puterea Dragostei", Marinescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Maria, care, din păcate, după finalul competiției s-a încheiat. Cei doi au avut parte atât de momente romantice, cât și tensionate, însă au fost un cuplu de invidiat, care mereu se afla în preferințele telespectatorilor.

Invitat în platoul emisiunii Totul despre Puterea Dragostei, găzduită de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Cristian Marinescu a vorbit deschis despre fosta lui iubită Maria și relațiile în care au rămas.

"Am fost acuzat că fac piese despre Maria. Nu, nu am nicio treabă.", a declarat Marinescu.

Fostul concurent Puterea Dragostei susține că nu au mai vorbit de mult timp și că fiecare își vede de viața privată. După ce a declarat în repetate rânduri că este interesat de o cunoaștere mai aprofundată cu Mariana, a ținut să transmită un mesaj publicului și să lămurească situația lui emoțională.

"Cât hate o să îmi iau acum. Lumea o să spună Ai uitat de Maria! Cum poți să vii în emisiune, după ce te-ai despărțit abia după două luni de ea, să vorbești despre altă femeie cu zâmbetul pe buze? Da, dragilor, îmi trăiesc viața, despre asta e vorba, traiți-vă și voi viața cu cine doriți, în ce fel doriți. Sunt tânăr! nu a fost să fie, asta e, am plecat. Ce vreți să fac acum? Să stau să sufăr, să plâng, să mă setez pe ceva anume? Nu! Cunosc, am deschidere, experimentez.", a mărturisit Marinescu.

Marinescu își spune părerea sinceră despre fostele concurente "Puterea Dragostei"

Provocat să își dea cu părerea despre cele mai râvnite concurente din sezoanele trecute, Marinescu a fost sincer și a dezvăluit pe care dintre ele ar vrea să o cunoască mai aprofundat.

Prima pe listă a fost Ella, despre care a spus: "Personal nu o cunosc, am schimbat două, trei mesaje, dar nimic mai mult. Mie îmi place sincer să îți zic, însă nu am avut oportunitatea să o cunosc ca om. E o fată ok, mișto."

În continuare, a urmat Bianca Comănici, care se pare că se află într-unul dintre topurile pe care le-a făcut mai demult: "Are zâmbetul foarte frumos. Sper că a primit florile pe care i le-am oferit. Este o domnișoară foarte mișto. Din moment ce a stat acolo două sezoane, mi se pare că e o fată puternică și luptătoare. Îi dau un like!"

În ceea ce o privește pe Simina, situația a fost una mai delicată și anume: "La un moment dat, când începuse sezonul, făcuse niște story-uri la adresa mea. Nu am înțeles ce a vrut să transmită. A fost un mesaj urât din partea ei. Chiar aș vrea să o întreb ce a avut cu mine."

La Roxana Buzoiu, lucrurile se schimbă și se vede clar că ea este printre preferatele lui Marinescu: "E bine! Aici vorbim altfel. E mișto. Arată bine. E puțin cam mahala, dar îmi place."

Următoarea pe listă a fost Andreea Ardelean, cu care, fostul concurent "Puterea Dragostei" nu s-a ferit să dezvăluie ce s-a întâmplat: "Am schimbat două, trei mesaje și nu am vrut să mă prezint la întâlnire la cină. Nu am mai răspuns."

Pe listă se afla și prietena Andreei, Andra Voloș, despre care a făcut o afirmație controverstă: "Mi se pare că e o mică diferență între poze și realitate."