EXCLUSIV! Interviu emoționant cu cântăreața Nico, de ziua ei de naștere! Unde pleacă să sărbătorească? "Este pentru prima oară când plec de acasă"

Nico este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Aceasta activează de foarte mult timp în industria muzicală românească, experiența și talentul fiind principalele ingrediente în succesul pe care îl are. Astăzi, 1 februarie, este ziua ei de naștere, împlinind frumoasa vârstă de 52 de ani.

Unde pleacă Nico de ziua ei?

Iată ce a declarat artista, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro, despre sentimentele care o încearcă în această zi specială.

Nico [Sursa foto: Facebook]

Deși nu pare, Nico a împlinit astăzi 52 de ani. Cântăreața se simte minunat și a împărtășit acest sentiment și cu WOWBiz.ro. Artista ne-a povestit că în fiecare an își serbează aniversarea în familie, însă de data aceatsa, planurile s-au schimbat și va pleca, fără fiica sa, să petreacă într-un mod inedit.

"Azi petrec cu câțiva prieteni de-ai mei. Am plecat la Horezu, nu am fost niciodată în localitatea asta, este foarte frumos. Am fost în vizită și la mănăstire, unde a cântat Marcel Pavel și Marius Bolan și am început să plâng ca un copilaș, pentru faptul că a fost extraordinar de frumos, cu o energie extraordinară și mi-am dat seama cât de importanți suntem noi, cei care cântăm și dăruim oamenilor care ne ascultă, un pic din harul nostru, pe care ni l-a dat Dumnezeu și să bucurăm oamenii, că până la urmă asta e menirea noastră.

Sunt foarte fericită că sunt aici. Este pentru prima oară când plec de acasă, dar fetița mi-a zis: "Mami, ia-l pe tati și pleacă, lasă-mă că stau eu acăsică". Eu întotdeauna îmi petrec ziua de naștere cu familia, dar anul acesta am încercat să schimbăm puțin tradiția, după dorința fetiței noastre." , a declarat Nico, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

Nico, mesaj pentru fanii ei

Nico [Sursa foto: Facebook]

Nico este o cântăreață foarte iubită și apreciată pentru toate proiectele muzicale pe care le-a desfășurat de-a lungul timpului.

Artista ne-a mărturirsit că urările au curs toată ziua din partea fanilor și că, anul acesta, numărul celor care o apreciază și iubesc a crescut considerabil. Vedeta este absolut măgulită și a ținut să le transmită un mesaj fanilor ei, care o susțin în tot ceea ce face.

"De fiecare dată primesc foarte multe mesaje de la oamenii care mă iubesc, aceiași sau alții, mai noi, care nu se semnează și îmi pare atât de rău. Vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor care mi-au trimis mesaje atât de frumoase și sunt foarte fericită, pentru că mă iubesc toți oamenii care îmi sunt alături, chiar i-am simțit aproape perioada asta. Parcă s-au dublat.", a mărturisit Nico, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

