EXCLUSIV! „Ioanele” din showbiz-ul românesc au petrecut ziua de nume în oraș, ca fetele. Ce își doresc ele de la Sf. Ion și de la 2022?

In articol:

Ioanele din showbizul românesc au continuat sezonul petrecerilor și după sărbători. Chiar dacă au preferat o ieșire în oraș sau o seară liniștită acasă, cu cei dragi, vedetele n-au trecut peste ziua Sfântului Ion fără să facă cinste.

Oana Zăvoranu: „Mama n-a vrut să mă facă la Hollywood, dar Hollywood-ul mă vrea!”

Oana Zăvoranu în oraș, cu prietenele, de Sf. Ion [Sursa foto: Facebook: Oana Zăvoranu]

Oana Zăvoranu a vrut să strălucească de Sf. Ion atât pe rețelele sociale, cât și la cină, îmrpreună cu soțul, Alex Ashraf, și prietenele ei cele mai bune.

Actrița a vrut să uite de episodul nefericit de la întoarcerea din concediu, când ea și soțul ei au fost amenințați cu un cuțit de un șofer cu chef de scandal, și ce mod mai potrivit pentru Oana să treacă peste asta decât să-și facă o listă cu tot ce vrea să i se întâmple bun în noul an?

„Să vă setați numai goal-uri (obiective) bune! Dumnezeu are grijă de oamenii care sunt buni și frumoși și care fac bine.(...) Dacă îți dorești un lucru suficient de mult, eu zic că ți se îndeplinește până la urmă”, le-a transmis Oana Zăvoranu urmăritorilor de pe Facebook într-un live publicat de Sf.

Ion.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

„Eu la început de an am făcut o listă cu soțul meu, împreună, cu ceea ce dorim să ni se întâmple anul ăsta. Am aflat asta de la singurul regizor care a venit în România și a adus statueta Hollywood, pe care am atins-o și am pupat-o.

Și am zis atunci < > Mama n-a vrut să mă facă la Hollywood, dar Hollywood-ul mă vrea și eu pe el!”

Citeste si: EXCLUSIV! Oana Zăvoranu a vorbit cu WOWbiz.ro despre cum a fost amenințată cu cuțitul la munte: „Familiștii de azi sunt descreierații de mâine!”

Ioana Filimon, după un sfârșit de 2021 intens: „Cumva m-am mai liniștit!”

Ioana Filimon, Miss România 2016 [Sursa foto: Facebook: Ioana Filimon]

Miss Romania 2016 și fosta concurentă la „Bravo, ai stil! Celebrities” a preferat să fie tot cu cele mai bune prietene ale sale de Sf. Ion, doar că nu a făcut o mare ocazie din asta. Ioana Filimon a organizat o cină restrânsă la ea acasă, în Timișoara.

„În seara asta mă văd cu niște prietene care vin pe la mine. Nimic prea interesant, având în vedere și perioada”, a declarat Ioana Filimon în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

După eliminarea controversată de la „Bravo, ai stil!” la finalul anului trecut, Ioana Filimon a părăsit Bucureștiul și nu știe dacă va mai reveni pe micile ecrane prea curând.

„Rămân în Timișoara! Nu mă văd iar în București! Nu știu dacă m-aș mai reîntoarce în televiziune. Nu știi niciodată unde te duce viața. Am firma mea de publicitate acum și, cumva, m-am mai liniștit. Am făcut modelling atâția ani și acum mai vreau să schimb”, a adăugat Ioana Filimon.

Citeste si: Ioana Filimon, decizie neașteptată după eliminarea de la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Mă retrag din lumina reflectoarelor”

Distribuie pe: