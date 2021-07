EXCLUSIV Irisha i-a făcut avansuri lui Marius Crăciun în timpul finalei Survivor România: „Mi-a spus în față...”

Marius Crăciun și Irisha [Sursa foto: Instagram] 21:25, iul 22, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Șirul dezvăluirilor continuă, după închierea concursului de supraviețuire Survivor România. Marius Crăciun aruncă bomba astăzi în emisiunea online Ștafeta Mixtă. Nimeni nu se aștepta la asta! Acesta a povestit un episod incredibil din timpul finalei show-ului.

Se pare că Irisha, fosta lui rivală, a pus ochii pe el. Fosta Faimoasă chiar i-ar fi recunoscut că se simte atrasă de el și i-a făcut mai mult complimente. Iată ce a povestit Marius Crăciun!

Irisha [Sursa foto: Instagram]

Marius Crăciun, despre cuvintele dulci pe care i le-a spus fosta Faimoasă

Fostul Războinic a povestit un episod incredibil dintre el și Irisha care s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat. Irisha i-ar fi făcut avansuri lui Marius Crăciun și mai mult complimente dulci. Se pare că tânăra îl admiră din toate punctele de vedere, ba chiar a și recunoscut că se simte atrasă de el ca bărbat.

„Irisha mi-a spus ca ii place de mine ca barbat, ca arat bine, ca ii place cum vorbesc. Mi-a spus in fața. Eram la finala și au fost glume. Ea mi-a spus ca ma sustine, ca si familia ei ma sustine si isi doreste sa ajung cat mai departe sau chiar sa castig. Am ramas socat, pentru ca in competitie nu am avut atat de multe subiecte si mi-a placut ca mi-a spus ca ma sustine. Atunci am inceput sa vorbim mai mult si Morosanu a facut o glumă „zi că îți place de el direct” și ea a spus „da, imi place de el ca barbat, arata bine, e frumos”, a povestit fostul Războinic la Ștafeta Mixtă.

Marius Crăciun [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Marius Crăciun despre o posibilă relație cu Irisha

Fostul Războinic a fost total luat prin surprindere de afirmațiile Irishei.

El spune că a apreciat enorm cuvintele fostei Faimoasă, însă nu s-a întâmplat mai mult între ei.

„Nu m-am gandit ca am vreo sansa la ea pentru ca este foarte frumoasa, arata foarte bine. Este din alta lume, eu sunt mai simplu. Este si putin mai inalta decat mine, dar mi-a placut sa aud cuvintele astea din gura ei, i-am spus ca este o femeie foarte frumoasa si arata foarte bine, dar nu am vorbit mai multe”, a declarat Marius Crăciun pentru WOWnews.ro