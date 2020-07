In articol:

Controversata fostă ispită, Bianca Pop, a vorbit, pe șleau, despre acuzațiile care i se aduc – adeseori apărând în spațiul public ideea că, de fapt, ar face dragoste cu diverși bărbați în schimbul unor avantaje materiale -, dar și despre imaginile virale, cu ea goală pușcă, apărute în ultima vreme în online.

Citeste si: Ispita Bianca Pop, umilită în toiul nopții de un milionar celebru! A lăsat-o în stradă și nu i-a chemat un taxi! EXCLUSIV

Citeste si: Ispita Bianca Pop șochează din nou: ”Eu nu... pe 1.500 de euro! Dacă mă ..., o fac pe 300.000 euro”

Citeste si: Bianca Pop, umilită în centrul Bucureștiului! Ispita a fost dată afară din mașină și trimisă la plimbare

După ce au apărut informațiile că ar fi la un pas de nuntă, Bianca Pop a explicat că, de fapt, este singurică, dar disponibilă. ”Sunt singură și disponibilă! Mă simt bine așa, chiar dacă, de fapt, nu sunt singură, am pe cine vreau eu când vreau eu! Nu pot să stau lângă oricine, de aceea sunt singură, trebuie să am un bărbatut puternic lângă mine.

Și trebuie să mă atragă fizic, pentru că se vinde ambalajul, să fim sinceri. Trebuie să îmi placă fizic, cum arată, cum vorbește, cum se comportă, cum mă atinge... Dacă îmi plac astea și stă bine pe mau-mau-hau-hau (și face gestul care semnifică numărarea banilor, n. red.)... Dacă nu are, nu avem ce discuta...”, explică, în stilu-i caracteristic, Bianca Pop.

Bianca Pop recunoaște că trimite filmulețe cu ea goală bărbaților

Întrebată de imaginile cu ea, complet goală, devenite virale deja în mediul online, Bianca Pop a vorbit pe șleau. ”Eu le-am trimis... Dar dacă le trimiți la fraieri... Am trimis la o persoană, două, dar nu mă interesează. Pentru că așa fac oamenii fără valoare, cine are caracter nu dă așa ceva mai departe, mai ales că e o chestie personală, intimă. Am trimis filmările pentru că așa am vrut eu, pentru că așa sunt eu. Așa sunt eu ca femeie, îmi place să provoc bărbații, să îi termin psihic. Nu mă deranjează însă că au ajuns peste tot. Am mai trimis, chiar astăzi... (...) Eu înfierbânt pe cine vreau eu, pentru că așa sunt eu ca femeie, ca ispită... Sunt și acum ispită, în viața mea privată”, a mai spus Bianca Pop.

Întrebată de WOWbiz.ro despre discuțiile din spațiul public cu privire la ocupațiile ei mai puțin ortodoxe, Bianca Pop a fost însă revoltată. ”Nu este adevărat. Chiar nu este adevărat. Dacă eu aș fi acolo (in Italia, site-ul de dame de companie fiind din Italia, n. red.) ce caut de atâția ani aici, în România? (...) ”Nu, chiar nu. Doamne, nu sunt prostituată. Aș putea să își arăt câte mesaje am de la bărbați care îmi oferă bani... Și eu îi refuz... Pentru 100.000 de euro le dau picioarele să mi le miroasă... ”, spune, râzând, Bianca Pop. Cu toate acestea, peste câteva minute, recunoaște, totuși, că ar fi dispusă la ”sacrificii” pe sume mari de bani. ”Aș face dragoste pentru 300.000 de euro, parcă mai merge”, a punctat Bianca Pop.

Iar când vine vorba de o relație, Bianca Pop susține că oferă totul și că, de fapt, până acum a avut doar câteva relații... ”Am avut relații lungi și câteva aventuri, vreo 5-6-7... Am 31 de ani și am avut 8 iubiți... Totuși, e puțin, nu am vreun mare palmares, dar toată lumea mă atacă”, susține, cu mâna pe inimă, Bianca Pop.

Bianca Pop, umilită în București! A fost dată afară din restaurant și a făcut criză de nervi

Bianca Pop, umilită în București! Transformată în vedetă de Antena 1 cu emisiunea Insula Iubirii, implicată în scandaluri mondene care să îi aducă celebritatea, ispita Bianca Pop a avut surpriza să nu fie primită într-un restaurant din București. Iar acest lucru a scos-o din minți și a lăsat aerele de ”divă” transformându-se într-un exemplu de profesor... de înjurături. Astfel, cu paharul în mână, Bianca Pop s-a apucat să îi înjure pe cei de la restaurant pentru că nu au primit-o acolo, explicând, printre beep-uri, că ea are geantă de 6.000 de euro, pantofi de 800 și că, de fapt, e prea șmecheră pentru ceea ce i s-a întâmplat, scandalul pornit de ispită fiind unul monumental.