EXCLUSIV Iulia Sălăgean, dezvăluiri despre căsnicia ei cu Alex Bodi: ”Îmi pare rău că ne-am întors din Germania”. Cum l-a cunoscut pe afacerist

In articol:

Iulia Sălăgean și Alex Bodi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, în urma căreia a rezultat și o fetiță. Cei doi s-au cunoscut în orașul lor natal, s-au plăcut de prima dată, iar la câteva luni de relație s-au cununat civil.

Mai apoi, au făcut și cununia religioasă și au plecat în Germania, unde au petrecut cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Iulia spune că poate ar fi fost mai bine să nu se întoarcă din străinătate, că poate viața ei ar fi fost altfel.

Citeste si: Alex Bodi scoate dovada! Din ce a făcut 7 milioane de euro anul trecut și cât a plătit impozit către statul român? Dezvăluirile care răstoarnă ancheta!

” L-am cunoscut în orașul nostru natal și la el m-a atras siguranța. Era și este un bărbat care oferă siguranță și te simți protejată ca și femeie, soție iubită. Ne-am căsătorit civil la câteva luni după ce ne-am cunoscut, nici nu trecuse un an. Apoi am făcut nunta religioasă. Am plecat din țară imediat după cununia civilă. Uneori îmi pare rău că ne-am întors din Germania. Nu știu dacă viața mea ar fi fost altfel dacă am fi rămas acolo”, a spus fosta soție a lui Alex Bodi, în platoul WOWbiz.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf, cerere neașteptată pentru Anamaria Prodan: „Mi-a cerut să renunț la numele lui de familie”- bzi.ro

Citeste si: Dovada că nu Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi, l-ar fi denunțat la DIICOT

Iulia a dezvăluit că avea multe activități împreună cu Alex Bodi și fiica lor.

Avea o bună, însă fetița era mereu cu cei doi, oriunde mergeau.a povestit Iulia Sălăgean, în emisiunea- Interviu WOW- cu Diana Bianca.

Iulia Sălăgean

Iulia Sălăgean nu are o relație amoroasă: ”Nu este nimeni în viața mea”

Fosta parteneră de viață a lui Alex Bodi este singură, nu are o relație amoroasă în prezent. Iulia Sălăgean a mărturisit că este foarte bine, chiar dacă nu are un bărbat în viața ei.

”Momentan nu este nimeni în viața mea. Mă abordează tot felul de bărbați, dar prefer să rămân singură. Sunt sigură că există și persoana potrivită pentru mine. Eu dau voie, dar când văd primele semnale de alarmă… Prin niște situații pe care și le dă viața ajungi să te cunoști foarte bine și să îți știi valorea și atunci când ajungi în punctul ăsta nu te mai dai chiar așa ușor, nu faci experimente. Sunt trei ani de când sunt singură, dar sunt foarte bine. Nu caut fericirea în persoane din exterior. Fericirea este o stare și nu poți să o ai în fiecare zi, e o iluzie să aștepți din partea celorlalți să te facă fericită, împlinită. Eu îmi caut bucurii cu fetița mea”, a mai spus Iulia Sălăgean, în plaotul WOWbiz.ro

Iulia Sălăgean