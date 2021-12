EXCLUSIV! Jador "dă din nou moda" cu noua sa piesă! Pentru cine dedică faimosul artist următorul său hit? "Piesa asta este pentru ea!"

In articol:

WOWbiz.ro a fost prezentă la filmarea videoclipului noii piese a lui Jador. Artistul a dezvăluit în exclusivitate detalii despre noul său proiect muzical și cine a compus versurile.

Jador, încă o piesă de succes

Mai mult, faimosul cântăreț recunoaște care este sursa sa de inspirație pentru această piesă.

Întrebat de reporterii WOWbiz.ro cum se pregătește înainte de un videoclip, Jador a răspusn în felul lui caracteristic că, pentru a ieși o treabă foarte bună, trebuie să se certe cu toată lumea. Bineînțeles, artistul a spus asta în spirit de glumă, deoarece este o persoană cu simțul umorului.

"Ma cert cu toată lumea, cu cel care filmează, cu toată lumea, ca sa iasă treaba buna", a declarat Jador, pentru WOWbiz.ro.

Versurile melodiei au fost compuse de bunul său prieten, Mario Fresh, artist cu care a mai colaborat și în trecut. Jador a dezvăluit că, Mario Fresh a vrut cu orice preț ca Jador să interpreteze această piesă.

" Mi-a arătat-o Mario Fresh(...) Piesa este compusă de el 100%.(...) Am tras cum a vrut el, să mă audă pe mine cântând o astfel de piesa", a explicat Jador.

Întrebat despre alte proiecte muzicale sau dacă-și mai dorește să colaboreze și cu alți artiști pe viitor, Jador a răspuns că el și-ar dori

colaboreze și cu toți artiștii din România, chira și cu Irina Loghin. De asemenea, artistul susține că are foarte mulți cântăreți pe care îi admiră.

"Cu toți și cu Irina Loghin fac o piesa.(...) Trebuie sa-mi placa, mie oricum îmi place de majoritatea cum cânta", a mai declarat Jador.

Cui îi dedică Jador noua piesă?

Versurile melodiei sunt de dragoste, iar Jador a recuoscut că, atunci când interpretează această piesă, se gândește la o persoană de gen feminin.

Aceea persoană nu este Georgiana, femeia despre care a spus în repetate rânduri că este marea lui iubire, ci o fată pe care a cunoscut-o în Spania.

Artistul a mărturisit că, înainte cu câteva zile de la filmarea videoclipului, acesta a fost în Spania și a întâlnit o fată care i-a stârnit foarte mult interesul și la care se gândește când recită vers cu vers din noua sa melodie.

"Am fost în Spania și am cunoscut o fata foarte buna la suflet și fizic.(...) Am fost acum câteva zile(...) Piesa asta este pentru ea(...) Îmi place tare mult de ea, este frumoasa rău.(...) Nu mi-a mai plăcut așa de mult de-o fata", a mai declarat Jador.

Va avea sau nu succes, noua piesa a lui Jador?!

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din țara noastra. Majoritatea pieselor sale ajung în doar câteva ore adevărate hit-uri. Foarte multă lume îl iubește și îl apreciează. Conștient de acest lucru, Jador nici are emoții atunci când trebuie să lanseze un nou proiect muzical. Artistul a afirmat că este sigur că și această piesă va ajunge în trending, deoarece majoritatea pieselor lui au avut un real succes.

"Tu ce crezi?! Cred ca tot ce am scos a avut un succes formidabil. Doamne ajuta!(...) Ma iubește lumea, ce pot sa zic.(...) Dar fac și muzica mișto, acum fie vorba între noi(...) Am realizat ceva", a mai declarat Jador.

