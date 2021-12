EXCLUSIV! Jador îi dă replica fostului lui bun prieten, Bogdan Mocanu! "Din păcate, viața ne poartă pe cai diferite!"

In articol:

Jador și Bogadan Mocanu s-au cunoscut prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D.

Cei doi au legat o prietenie foarte frumoasă și sunt printre cei mai iubiți concurenți care au pășit în această competiție.

Deși nimeni nu ar fi crezut vreodată, legătura dintre cei doi tovarăși s-a stins ușor, iar în momentul de față, cei doi nu mai vorbesc prea des. Bogdan Mocanu a fost primul care a făcut primele dezvăluiri despre conflictul cu Jador.

Jador, adevărul despre cearta cu Bogdan Mocanu: „Mă cert cu tine, doar ca să te împac"

În cadrul unui interviu pentru WOWbiz.ro, Jador a vorbit despre tensiunile pe care le-a avut cu Bogdan Mocanu în ultima perioadă. Acesta a dezvăluit că nu este certat cu el, ci doar au existat niște neînțelegeri, deoarece acesta a crezut că i-a vorbit iubita de rău, în cadrul unei emisuni TV.

În stilul lui caracteristic, Jador nu l-a luat în seamă pe Bogdan Mocanu și a tratat totul ca pe o glumă, trimițându-i un videoclip în care interpreta o piesă de împăcare, cu speranța că-l va îndupleca.

"Aaaa...N-are mă treabă. (...) Nu mă cert cu el și, și dacă ne certam, ne certăm.(...) Era supărat...nu mai știu de ce, ca am zis eu ceva de el la televizor, ca nu-mi place de “gagica-sa”(...) Eu nu am vorbit niciodată cu fata lui, nu ne-am văzut niciodată fată în față.(...) Și ce crezi... asta-mi da mesaje ca „nu mai vorbesc cu tine, ești un...” Eu îi dădeam mesaje și cântam ”Mă cert cu tine, doar ca să te împac” I-am trimis filmare, am murit de râs. Nu are cum să se supere pe mine și nici eu pe el", a dezvăluit Bogdan Mocanu, în cadrul unui interviu pentru WOWbiz.ro

Bogdan Mocanu nu mai este cel mai bun prieten al lui Jador

Jador a mai dezvăluit că Bogdan Mocanu nu mai este cel mai bun prieten al lui și că acesta s-a îndepărtat de el, în ultima perioadă. Mai mult, artistul a mai declarat că nu s-au întâlnit de prea multe ori în acest an, iar acest lucru a făcut relația de prietenie să scârție. Cu toate acestea, artistul susține că ține foarte mult la prietenul lui și că o să-i fie alături de fiecare dată când va avea nevoie.

"Nu am fost niciodată!(...) Cel mai bun prieten nu știu dacă mai este, pentru că nu prea mai stă cu mine.(...) Prietenul tău cel mai bun stă cu tine.(...) Ma sună, sunt alături de el, dar cel mai bun prieten nu știu dacă mai este.(...) Anul acesta, dacă ne-am văzut de 20 de ori, maxim, e mult oricum 20 de ori.(...) Prietenul tău cel mai bun stai toată ziua, mergi peste tot.(...) Din păcate viața ne poarta pe cai diferite, dar asta nu înseamnă că eu nu-l iubesc sau nu țin la el, sau el la mine.(...) Cel mai bun prieten nu consta în iubirea pe care o ai pentru el, ci un om care este alături de tine", a mai dezvăluit Jador.

Bogdan Mocanu, înlocuit de Cătălin Moroșanu:"Asta e prietenie!"

În ultima perioadă, Jador și Cătălin Moroșanu au legat o prietenie foarte strânsă. Cei doi se înțeleg foarte bine și se ajută reciproc în orice situație, iar artistul a mărturisit că îl leagă foarte multe de faimosul luptător, care i-a dezvăluit tot prioectul academiei lui înainte să fie finalizat.

Jador a dezvăluit că, sportivul l-a ajutat să-și cumpere propria casă și că îi este recunoscător pentru toate lucrurile pe care le-a făcut pentru el, de-a lungul acestei prietenii. Mai mult, manelistul a dezvăluit că, pritenia dintre el și Cătălin Moroșanu este una sinceră și că cei doi împărtășesc toate lucrurile importante care au loc în viața lor.

"Uite Moro m-a ajutat sa-mi iau casa, cu foarte multe lucruri m-a ajutat și nu am cum sa nu-i fiu recunoscător pentru lucrurile pe care astea.(...) Filmez la el în sala, nu-i dau un ban și eu la rândul meu fac gesturi pentru el, cât pot.(...) Asta e prietenie!(...) E o prietenie foarte frumoasa între mine și Moro.(...) Ne leagă foarte multe lucruri.(...) Suntem amândoi moldoveni, ne înțelegem, comunicarea e mult mai ușoară între noi.(...) plus ca am plecat amândoi din fundul Moldovei sa fim cineva.(...) Ne-am deschis în fata unui altuia, eu știam planul lui, știam cum va arăta sala, știam multe lucruri", a explicat Jador.

