EXCLUSIV! Jador, mărturii sincere despre secretul din spatele unei cariere de succes! "Am realizat ceva!"

In articol:

Jador este unul dintre cei ami iubiți artiști din România. Artistul s-a remarcat prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D. De-atunci piesele sale ajung la câteva ore adevărate hituri.

În cadrul unui interviu pentru WOWbiz.ro, Jador a dezvăluit câteva detalii despre viața lui de când este artist. Artistul este mândru și recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ce a reușit să construiască până în acest moment.

Jador, adevărul despre cariera sa de succes?

Jador a dezvăluit, pentru WOWbiz.ro că, talentul său l-a ajutat să ajungă în topul preferințelor oamenilor și se mândrește că majoritatea pieselor au un succes colosal.

"Cred ca tot ce am scos a avut un succes formidabil. Doamne ajuta!(...) Ma iubește lumea, ce pot sa zic.(...) Dar fac și muzica mișto, acum fie vorba între noi(...) Am realizat ceva", a explicat Jador.

Artistul este recunoscător pentru tot ceea ce a reușit să construiască, dar știe că trebuie să rămână pe aceeași linie și să muncească în continuare, deoarece doar așa va putea să se mențină.

În cadrul interviului, artistul a dezvăluit una dintre laturile sale și anume, altruismul. Jador recunoaște că, o mare parte din câștigurile sale, o redistribuie pentru membrii săi din familie, apropiați sau alte cazuri umanitare.

Citeste si: Acestea sunt cele mai periculoase pastile de pe piata! Nu le mai lua, chiar daca ti le prescrie doctorul- bzi.ro

Citeste si: Jador, primele declarații despre intervenția făcută! Cu ce probleme se confruntă: „Este ceva genetic”

"Suntem recunoscători pentru tot ce primim, suntem recunoscători, dar nu e de-ajuns.(...) întodeauna muncim pentru mai mult.(...) Se hrănesc multe familii, trebuie sa mâncam fiecare.(...) Mi-am ajutat frății, multe lucruri(...) Banii nu sunt ai mei toți, cei mai puțini sunt ai mei", a declarat

Jador, despre invidiile pe care le-a atras o dată cu succesul

Jador afirmă că, o dată cu celebritatea a descoperit și partea urâtă a unor persoane. Artistul susține că oamenii nu își doresc să vadă că lucrurile decurg foarte bine în viața ta și din acest motiv, se nasc diverse invidii.

"Firea omeneasca e nașpa(...) La modul ca, se nasc în noi niște invidii, din diverse motive(...) Nimeni nu-și dorește să te vadă bine", a explicat Jador.

De asemenea, Jador a afirmat că se simte singur și că are nevoie de cineva care să-i fie alături ori de câte ori simte nevoia.

Singurul membru al familiei, care îl ajută aici în București este unchiul lui. Cu toatea acestea, artsitul mărturisește că, unchiul lui are famile și nu poate sta cu el tot timpul, dar îl însoțește la evenimente.

Citeste si: EXCLUSIV! Jador, mai sincer ca niciodată într-un interviu pentru Wowbiz.ro! Artistul a spus totul despre despărțirea de Georgiana:"Am un gol foarte mare, pentru că abia m-am despărțit!"

"Ideea e ca, ma simt singur.(...) Uneori chiar te simți foarte singur, chiar nu am pe nimeni, nu am niciun membru al familiei, sunt în București ca și cum as fi în străinătate.(...) Aici în București este doar unchiul meu, fratele tatălui meu.(...) Doar ca el are familie, nu sta cu mine, merge cu mine doar la cântări", a explicat Jador.

Distribuie pe: