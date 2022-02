EXCLUSIV! Jazzy Jo, confesiuni cutremurătoare! Artista era să rămână fără voce! "Era caz de operație"

In articol:

Jazzy Jo este o cântăreață foarte apreciată de public, în primul rând pentru vocea ei divină și, apoi, pentru eleganța și finețea de care dă dovadă prin prezența ei. În drumul ei spre succes, a avut parte și de multe obstacole, pe care le-a depășit cu brio, dar care au marcat-o.

Jazzy Jo, la un pas să rămână fără voce

La vocea pe care o are, nu ai spune că Jazzy Jo a avut probleme cu cântatul. Însă, artista a trecut prin niște momente cutremurătoare, fiind la un pas să nu mai poată cânta vreodată. Invitată în cadrul podcastului găzduit de Roxana Nemeș, "Roxana te dezbracă de secrete" și difuzat exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Jazzy Jo își deschide sufletul și vorbește despre ce i s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, cu corzile ei vocale.

"Am avut un nodul pe corzile vocale, care a venit în urma unor tehnici greșite. Am cântat foarte mult timp pe gât bolnav, pe răceli, mai ales din cauza stării din jur, m-a influențat. Totul a coborât așa ca vibrație și am dezvoltat acest nodul pe una dintre corzile vocale, de care am reușit să scap cu tehnică vocală schimbată și medicamentație. A fost un an și jumătate, aproape doi, infernali.(...) Am fost un caz fericit. Atunci când mi-am dat seama, eram deja puțin cam târziu, ajunsesem la un nivel la care se punea problema unei operații, care e foarte riscantă.", a mărturisit Jazzy Jo.

Jazzy Jo, dezvăluiri despre cel mai greu moment din cariera sa

Cântăreața a suferit foarte mult din cauza celor întâmplate, mai ales pentru că nu voia să se despartă de ceea ce iubește cel mai mult, muzica. Astfel, a fost nevoită să asculte de sfatul medicilor și, un timp, să facă sacrificii, pentru a-și putea folosi din nou vocea.

"Am tăcut foarte mult, la propriu. Nu ai voie să faci mai nimic. Nu poți să te duci în club, nu poți să citești, pentru că ele se mișcă (n.r. corzile vocale), indiferent dacă cuvântul se articulează sau nu. Ele trebuie să stea în repaus total, fără să se miște, ca să nu le soliciți. Trebuia să stau în casă, mă uitam pe pereți, la filme, dar fără subtitrare ca să nu citesc în gând. E ciudat, mai ales pentru un om care lucrează cu vocea.", a povestit Jazzy Jo, în exclusivitate, în podcastul "Roxana te dezbracă de secrete".