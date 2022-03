EXCLUSIV! Joe Biden a făcut marele anunț! Ce se întâmplă cu prețul benzinei în următoarele săptămâni: „Președintele SUA încearcă să încurajeze ideea că suntem în fața calmării pieței”

In articol:

Preșdintele Statelor Unite, Joe Biden, susține că prețul la pompă ar trebui să scadă pentru cetățenii americani după ieftinirea barilului.

Barilul mai ieftin ar însemna, automat, prețuri mai mici și în România în periaoda următoare, însă Aurelian Dochia preferă să fie mai rezervat în privința predicțiilor din cauza conflictului dintre Ucraina și Rusia.

Joe Biden [Sursa foto: Shutterstock]

Oil prices are decreasing, gas prices should too.



Last time oil was $96 a barrel, gas was $3.62 a gallon. Now it’s $4.31.



Oil and gas companies shouldn’t pad their profits at the expense of hardworking Americans. pic.twitter.com/uLNGleWBly