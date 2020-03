Virusul nu își alege victimele, bogați sau săraci, vedete sau iluștrii necunoscuți, oricând, oricine poate fi în pericol. De înspăimântătorul COVID-19 se teme și starul Exalton, Costin Gheorghe, care, întors duminică seara din Spania, țară cu mii de îmbolnăviri, a decis să își ia toate măsurile de precauție și, chiar dacă nu are niciun simptom, vrea să respecte vechea vorbă românească ”paza bună trece primejdia rea„ Motiv de a se autoizola încă de la sosirea pe aeroportul Otopeni timp de două săptămâni! Mai mult decât atât, a decis ca, zilnic, să împărtășească experiența însingurării sale voluntare, într-un jurnal, prezentat exclusiv de WOWbiz.ro! Este prima experiență de acest gen pentru o persoană publică autohtonă și merită salutată!

”Sunt Costin, și mulți dintre voi, mă cunoașteți de la Exatlon, mai mult, am și o familie frumoasă, cu Elena, Ana sau mama mea, Măriora Gheorghe, care sunt personalități de referință în lumea showbiz-ului autohton.

Acum, aici, nu mai este însă vorba despre fotbalistul Costin Gheorghe, sau despre faimosul Costin din Republica Dominicană, ci despre un om aflat, din cauza circumstanțelor, într-o izolare impusă. Vreau să respect legea, să stau în carantină 14 zile și, în ciuda faptului, că sigur îmi va fi foarte greu, mai ales departe de fetița mea, Ema, vreau să dau un exemplu. Poate tocmai de aceea, m-am și hotărât să fac un jurnal de doua săptămâni, în care, în fiecare zi, să scriu ce se întâmplă cu mine. Vreau să împărtășesc cu voi, oamenii de acasă, tot înseamnă regimul acesta, și împreună să reușim într-o zi să spunem că aceasta epidemie de coronavirus a fost doar o experiență urâtă, dar până acolo, drumul este foarte lung.

PRIMA ZI

Aseară, m-am întors din Spania, loc în care mă aflam de o bucată bună de timp. Mă ocupam la Marbella de promovarea unei băuturi, filmasem și un spot, ar fi trebuit să mai fac și alte lucruri pentru firmă, dar... nenorocitul de COVID-19 a pus stăpânire și pe această țară frumoasă. Nimic nu mai era ca înainte, magazine fară alimente, străzi goale, oameni care privesc după perdele. Atunci, am decis să mă întorc în România, mult mai devreme decât îmi programasem. În ciuda faptului că nu erau decât cazuri izolate de îmbolnăviri și nu mă simțeam în pericol, nu mai îmi vedeam locul acolo, în zona în care în urma cu doar câteva săptămâni, era ca în Paradis.

Am dat bani mulți, chiar foarte mulți, pe biletul de avion, însă nu mai conta, voiam să vin acasă. La aeroport însă, am avut un șoc, erau atât de mulți oameni încât părea a fi sfârșitul lumii. Nu mai văzusem așa ceva în viața mea la Malaga. Asta e, mi-am zis...singura consolare era aceea că aproape toți purtau masca de protecție. Nu am cum să mint, îmi era puțin teamă, este pur omenesc să ai astfel de trăiri.

La Otopeni, un alt șoc. Am fost opriți toți să dam declarații pe propria răspundere despre zona din care venisem. Cei din zona roșie trebuiau să meargă la autoizolarea impusă de oficialitățile române, în cazul meu, situația era alta, la cele două cazuri de infectare cu coronavirus nu se impunea nimic. În schimb, eu gândesc diferit, am acasă patinti, am bunici, nu aș vrea niciodată să li se întâmple ceva rău. Din acest motiv, am decis să intru în carantină. Nu știam ce mă așteaptă, cum am să mă descurc singur, fară o persoană dragă alături de mine și imposibil să mă apropii de un om timp de doua săptămâni. Teama este temnicerul meu, eu am deschis ușa ”celulei” meu, practic un apartament din București, în regim hotelier.

Și așa a venit prima dimineață în carantină, una groaznică. Frigiderul era aproape gol, doar câteva ouă, portocale, o cola, o apă minerala, o sticlă de lapte, unt, puțină brânză, un pachet de mezeluri, muștar, iaurt, o cutie de bomboane desfăcută și un pachet de biscuiți. A avut grijă tata să îmi aducă ceva în locul în care m-am cantonat. Am mâncat puțin, apoi, nu știam ce să fac. Era o liniște apăsătoare în cameră, pe geam dacă mă uitam nu era nimeni! Noroc că am televizor, mi-am zis, și, timp de câteva ore, m-am uitat la filme. E mai ușor în prima zi, parcă ai energie, simți că poți să mergi înainte, deși culmea, mulți spun că prima zi este cea mai grea. La mine, a fost dificilă, dar am dat atâtea telefoane încât, încet, încet, orele au trecut. Mă agitam doar că persoana care trebuia să îmi aducă mâncarea, una caldă, la scara blocului nu mai venea. Mă uitam pe fereastra din 15 în 15 minute, dar nici măcar umbra nu reușeam să o mai zăresc...Nu aveam cum, întârzia nejustificat. După numai o zi de claustrare, nerăbdarea crește. Acum, vrei să îi vezi pe ceilalți, deși, de multe ori, fugeam de larma străzii, refugiindu-mă chiar în apartamentul în care acum mă aflu în „detenția” survenită în urma deciziei ”judecătorului COVID-19”! Dar, paradoxal, acum mi-e dor de gălăgie, mi-e dor de aglomerație, însă trebuie să mă mulțumesc doar cu zgomotul sintetic al televizorului. Rezist și voi rezista în continuare pentru că există Ema, ea este fiica mea, pe care o pot îmbrățișa zilnic. Însă fac acest lucru numai prin mijlocirea dată de tehnologia modernă, vorbind pe skype. Râsul ei copilăresc, sinceritatea ei nevinovată și mirările ei, uneori prea mature, mă bucură și mă întristează în același timp. Nu știe ce înseamnă COVID-19! Are dor 5 ani. În schimb înțelege că poate lui tati nu îi este bine și mă încurajează. Așa că voi rezista, și pentru ea, și pentru că trebuie să înțelegem cu toții că este mai bine să ne supunem deciziilor oficialităților statului român decât să punem în pericol familiile noastre și ale prietenilor noștri. Vă las acum, dragii mei, dar mâine o să vă mai transmit din nou gândurile și trăirile unui om care a ales recluziunea atât de necesară într-o situație ca a mea.”