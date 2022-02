EXCLUSIV! La mulți ani, Dan Negru! Celebrul prezentator, interviu fabulos pentru WOWbiz.ro, de ziua sa de naștere: „Vârsta te poate afecta fizic, acolo n-ai ce face, dar mental depinde de tine”

In articol:

Cel supranumit „regele audiențelor” preferă să sărbătorească ocaziile speciale în intimitate, așa cum o face și astăzi, la împlinirea vârstei de 51 de ani. Dincolo de camere, lumina reflectoarelor și show-urile spectaculoase pe care le-a făcut în cariera sa, Dan Negru își dorește, mai presus de toate, o zi de naștere liniștită.

Dan Negru: „Sunt sociopat de felul meu”

Dan Negru le-a mărturisit jurnaliștilor WOWbiz că nu este petrecăreț din fire și nu a fost niciodată. Prezentatorul trăiește pentru micile plăceri ale vieții și spune că nu i-a lipsit niciodată nimic, nici măcar în copilărie.

WOWbiz.ro: Echipa WOWbiz.ro îți transmite un sincer „La mulți ani!”! Ce faci de ziua ta? Cum petreci, azi, când împlinești 51 de ani?

Dan Negru: Sunt sociopat de felul meu, nu sunt un mare petrecăreț și nici monden nu sunt, dar azi o sa ma văd cu prietenii apropiați sa bem un vin bun împreuna. Și cu familia.

WOWbiz.ro: Într-un interviu mai vechi spuneai că nu contează cadourile materiale, ci cele de suflet. Ce își dorește Dan Negru de ziua sa?

Dan Negru: Toate au valoarea lor la vremea lor. Și alea materiale sunt o dovadă de respect. Dar toți știm că liniștea e cea care le aduce pe toate, deși, la cât de zgomotos sunt, e greu sa vorbim de liniște. Ha,ha!

WOWbiz.ro: Cum sărbătoareai ziua de naștere în copilărie?

Dan Negru: Am fost răsfățat de ai mei in copilărie. Nu am avut o copilărie grea, dimpotrivă, fiind singurul copil la părinți nu mi-a lipsit nimic.

Știu că nu e în trend să spui asta. Știu că e în trend să spui că ai avut o copilărie grea, dar uite că la mine nu a fost așa. Am fost răsfățat cand eram mic.

WOWbiz.ro: Ai declarat la un moment dat că „vârsta de 50 de ani este cea mai tâmpită și omul se crede foarte important la această vârstă.” Tu astăzi ai împlinit 51 de ani. Cum te regăsești în această declarație făcută de tine?

Dan Negru: Cred că vârsta te poate afecta fizic, acolo n-ai ce face, dar mental depinde de tine. Și un idiot care ajunge la 70 de ani nu însemnă că e deștept doar pentru că a ajuns la vârsta aia. După cum un puști de 20 nu e tâmpit pentru că are 20.

Dan Negru mizează pe cultură generală în noul proiect la Kanal D

În urmă cu aproape două săptămâni, Dan Negru și Kanal D au dat startul înscrierilor pentru cel mai simplu și cel mai spectaculos show de cultură generală din istoria televiziunii. „Concursul creierelor”, așa cum îl vede Dan Negru, este mare pariu cu care acesta vrea să schimbe, din nou, peisajul din showbiz-ul românesc.

WOWbiz.ro: Ești unul dintre cei mai mari și apreciați oameni de televiziune. E greu să fii în "papucii" lui Dan Negru?

Dan Negru: E mult spus și nedrept pentru că nu sunt deloc printre cei mai apreciați oameni de TV. Sunt doar un prezentator harnic, care și-a făcut meseria corect. Așa ca mine sunt milioane care-și fac jobul corect, doar că nu au expunerea mediatică.

WOWbiz.ro: Pregătești un nou proiect la Kanal D. La ce să se aștepte telespectatorii?

Dan Negru: Vrem sa readucem quiz show-ul la televizor. E marea noastra miză! Sper să reușim să facem asta pe o piață TV unde quiz-ul cu cuvinte si cultură generală a dispărut.